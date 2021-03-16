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Birçok ülke Astrazeneca aşısını kullanmayı bırakıyor

AstraZeneca, aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddialarının ardından sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Birçok ülke aşının kullanımını askıya alırken, şirket, planlı teslimatlarını azaltacağını bildirdi.

16 Mart 2021 Salı 08:45
Birçok ülke Astrazeneca aşısını kullanmayı bırakıyor
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AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği koronavirüs aşısı Avrupa'da tedirginliğe neden oldu.

Kan pıhtılaşması gibi olası yan etkiler sebebiyle İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan'ın ardından Hollanda, Endonezya ve Güney Kıbrıs da aşınının kullanımını durdurdu.

Aşıya dair olumsuz haberlerle birlikte planlı teslimatta yaşanan problemler de kaygı oluşturuyor. Öyle ki, örneğin, 3'üncü dalganın başladığı duyurulan Almanya'da, Thuringia eyaletinde pratisyen hekimlere aşının uygulanmasına dair yürütülen pilot proje iptal edildi.

AstraZeneca, planlı aşı teslimatlarının azaltılmasına gerekçe olarak üretim problemleriyle ihracat kısıtlamalarını gösteriyor.

DSÖ: Aşının kullanılmaması için hiçbir neden yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullandı.

AstraZeneca sözcüsü: İncelemeler sürüyor

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AstraZeneca firmasının sözcüsü, İrlanda ulusal televizyonu RTE'ye yaptığı açıklamada, uygulanan 17 milyon COVID-19 aşısıyla ilgili güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini söyledi.

Şirket sözcüsü, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunları vakit kaybetmeden paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Avrupa İlaç Ajansı da açıklama yapmıştı

AstraZeneca aşısıyla ilgili inceleme başlatan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanması vakalarının, aşı olmuş kişilerde daha fazla görüldüğüne dair bilgi bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.

AB: Aşıları geç ve yetersiz sipariş ettik

Olası yan etkiler üzerine AstraZeneca aşısının uygulanmasında yaşanacak sıkıntılar bir yana, AB'den koronavirüs aşı uygulamalarının geneliyle ilgili bir özeleştiri de geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, koronavirüs aşılarının hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş edilmesi ile ilgili "hatalar yaptıklarını" söyledi.

Timmermans, "Hem Brüksel'de hem de üye devletlerde aşı siparişi verirken hatalar yapıldığı doğrudur." dedi.

AB İlaç Ajansı EMA'nın Biontech-Pfizer, Moderna, Astrazeneca ve Johnson-Johnson firmalarının geliştirdiği aşılara geç onay vermesi de diğer bir eleştiri konusu olarak öne çıkıyor.

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Son Güncelleme: 16.03.2021 10:15
Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca Aşısı
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