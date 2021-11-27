Birçok ülke Afrika ülkelerine geliş gidişleri durdurdu!

İTALYA, MALTA VE İSPANYA

İtalya, Malta ve İspanya, COVID-19'un yeni varyantının görüldüğü bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı getirdi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, açıklamada, "Son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibia ve Esvatini'de bulunanların İtalya'ya girişini yasaklayan kararname imzaladım. Bilim insanlarımız yeni varyant B.1.1.529 üzerinde çalışıyor. Bu sırada biz, en tedbirli yolu izliyoruz" dedi.

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, COVID-19'un yeni B.1.1.529 varyantının görüldüğü yerlerden Malta’ya ve Malta’dan bu ülkelere seyahatlerin cumartesi gece yarısından itibaren durdurulacağını Twitter hesabından duyurdu.

Fearne, geçici seyahat yasağı getirilen ülkelerin Güney Afrika, Namibia, Lesotho, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nden gelen acil uyarı sonrasında seyahat yasağı getiren ülkeler arasına İspanya'da katıldı.

İspanya'da yeni COVID-19'un varyantı nedeniyle Güney Afrika ve Botsvana'ya uçuşları askıya alacağını duyurdu.

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BAHREYN

Bahreyn, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini "kırmızı ülkeler" kategorisine alarak bu ülkelerden gelenlere seyahat yasağı getirdi.

Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Ekibi'nin tavsiyesi üzerine Sivil Havacılık İşleri, kırmızı liste sisteminin yeniden etkinleştirilmesine karar verdi ve listeye 6 ülkeyi dahil etti.

Söz konusu 6 ülke; Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Lesoto ve Eswatini (eski adıyla Svaziland).

Açıklamada, bu ülkelerden Bahreyn'e geçici olarak girecekler de dahil olmak üzere kırmızı listedeki ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişinin askıya alındığının altı çizidli.

Bahreyn'de ikameti olanlar ise istisna sayılacak.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

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RUSYA

Rusya, COVID-19'un B.1.1.529 varyantının görüldüğü 9 Afrika ülkesinden ve Hong Kong’tan yabancıların Rusya'ya seyahatini yasakladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), yeni B.1.1.529 varyantının ortaya çıkması nedeniyle ulaşıma yönelik kararlar alındığını açıklandı.

Açıklamada, "28 Kasım'dan itibaren, Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Esvatini, Tanzanya ve Hong Kong’tan yabancı ülke vatandaşlarının, Rusya’ya seyahatinin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.

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FRANSA

Fransa, COVID-19'un B.1.1.529 varyantının görüldüğü bazı Afrika ülkelerinden ülkeye yapılan uçuşları askıya aldı. Son 2 haftada bu ülkelerden gelen yolcuların yetkililere bildirmeleri istendi.

Fransa Başbakanlığı, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini'den Fransa'ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığını açıkladı.

Ayrıca son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bulunmaları ve COVID-19 testi yaptırmaları isteniyor.

Fransa'nın komşu ülkesi Belçika'da bir kişide, bugün COVID-19'un ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 varyantı tespit edilmişti.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, bu yeni varyant üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini duyurmuştu.

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ABD

ABD, COVID-19'un yeni varyantı "Omicron"a karşı tedbir aldı. Güney Afrika ve 7 Afrika ülkesine pazartesiden itibaren seyahat kısıtlaması uygulanacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni COVID-19 varyantına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğinin altını çizen Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.

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İSRAİL

İsrail hükümeti, COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle kuzeyindekiler hariç Afrika'nın geri kalan diğer ülkelerini, seyahat tablosunda "kırmızı listeye" aldı.

Hükümet üyeleriyle yaptığı toplantının ardından konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Afrika'nın kuzeyindeki ülkeler dışında kıtanın tamamının seyahat tablosunda "kırmızı listeye" alındığını ve bu ülkelerden İsrail'e yabancıların seyahatinin durdurulduğunu açıkladı.

Bennett, son 14 gün içinde kırmızı listeye alınan ülkelerden gelen ya da buralarda bulunmuş İsraillilerin yetkililere bunu bildirmesi, PCR testi yaptırması, sonuçları gelene kadar sıkı karantina altında kalması gerektiğini belirterek, bu ülkelere seyahat edenlerin tespiti için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen ve Güney Afrika, Botsvana'da yaygın yeni bir varyantının ülkede bir kişide rastlandığını, bu sayının artabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Bennett, kabinenin yeni önlemleri ele almak için yarın toplanacağını duyurdu.

Bennett, Yahudilerin dini bayramı Hanuka'ya hazırlandığı sırada yeni varyantın durumu karmaşık hale getirdiğini ancak kanalizasyondan enfeksiyon örneği toplama, 10 milyon yeni varyanta duyarlı PCR test kiti alımı gibi önlemler aldıklarının altını çizdi.

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SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan, COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri, Fas da bu ülkelerden gelenlerin girişine izin verilmeyeceği açıkladı. Mısır'da ise tüm hava, kara ve deniz girişlerinde karantina hazırlıkları genişletildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyantı sebebiyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri askıya aldı.

Karara göre, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto ve Eswatini ülkelerine ve bu ülkelerden Suudi Arabistan'a uçuşlar yasaklandı.

FAS

Fas da 7 Afrika ülkesinden girişlere yasak getirdi

Fas Bakanlıklararası Koordinasyon Komitesi, COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

MISIR

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonu ile mücadele için tüm hava, kara ve deniz girişlerinde karantina hazırlıklarının genişletildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkeye girişlerdeki önlemlerin, gelen kişilerin virüs taşımadığının doğrulanması seviyesine yükseltildiği aktarıldı.

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KANADA

Kanada, COVID-19'un yeni varyantının tespit edildiği 7 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Namibya ve Esvatini'ye seyahat yasağı uygulanacak.

Bu ülkelerden transit de dahil yolcu kabul edilmeyecek.

Ayrıca yakın zamanda bölgeyi ziyaret edenlere karantina uygulanacak ve COVID-19 testi yaptırmaları ise zorunlu.

Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, "Şu anda bu varyant hakkında çok az şey biliyoruz. Tespit edilen mutasyonlar daha fazla bulaşıcılık potansiyeli gösteriyor. Kanada'da vakaların ortaya çıkmasına şaşırmayacağız." değerlendirmesini yaptı.

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BAE VE KATAR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması kararı aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, Abu Dabi makamlarının, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant sebebiyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri askıya aldı.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto ve Eswatini ülkelerini kapsayan gidiş geliş yasağının 29 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacağının aktarıldığı haberde, uygulamanın resmi devlet konukları ile diğer bazı istisnaları kapsamadığı ifade edildi.

Öte yandan Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının, COVID-19'un yeni varyantı sebebiyle Afrika'da "kırmızı ülkeler" kategorisinde yer alan ülkelere karşılıklı seyahati askıya aldığı belirtildi.