Bir ülke enerji içeceğini yasakladı… Sebebini duyan şaşkına dönüyor

SX Energy Natural Power isimli içecek Afrika kamuoyunun gündeminde… Aralarında Uganda’nın da olduğu birçok bölge ülkesine de ihraç edilen içeceği tüketen bir kişi, ereksiyon süresinin 6 saat olduğunu açıkladı ve aşırı terlemeden dolayı şikayetçi oldu.

Üretici firmanın merkezinin bulunduğu Ndola kentinde yetkililer, bir bildiri yayımlayarak, “ürünlerin geri çağırılması” talimatını verdi. Açıklamayı yapan sözcü Tilyenji Mwanza, Zimbabwe ve Güney Afrika’da satılan ürünlerden elde edilen test sonuçlarında sildenafil sitrat maddesine rastlandığını söyledi. Sildenafil sitrat, isimli madde ereksiyon bozukluğu için piyasaya sürülen ilaçların da en çok kullanılan maddesi olarak biliniyor.

Zambiyalı erkekler arasında oldukça popüler olan içecek, barlarda ve marketlerde 500 ml’lik plastik şişelerde satılıyordu. İçeceğin satıldığı ülkelerden Malavi’de de yetkililer geçen Ocak ayında yapılan testler sonrası SX Energy Natural Power’ın satışını yasaklamıştı.