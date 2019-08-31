banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044
Emanete ihanet etti
EMANETE İHANET ETTİ
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Benzin istasyonundan hırsızlık
BENZİN İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK
banner306

Bir öğrenci neden oldu: Harita değiştiren gelişme

Rusya Donanması, üç yıl önce Marina Migunova adlı bir Deniz Kuvvetleri Akademisi öğrencisinin uydu fotoğraflarını incelerken bulduğu Kuzey Kutup Okyanusu'ndaki beş küçük adada keşif yaptı.

Bir öğrenci neden oldu: Harita değiştiren gelişme

Rusya Donanması, üç yıl önce Marina Migunova adlı bir Deniz Kuvvetleri Akademisi öğrencisinin uydu fotoğraflarını incelerken bulduğu Kuzey Kutup Okyanusu'ndaki beş küçük adada keşif yaptı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:11
Bir öğrenci neden oldu: Harita değiştiren gelişme

Boyutları 900 metre kare (bir futbol sahasının sekizde biri) ile 54,500 metre kare (yaklaşık 7.5 futbol sahası) arasında değişen ve buzulların erimesi sonucu ortaya çıkan adacıklar resmen Rusya haritasına dahil edildi.

Marina Migunova Vilka adıyla bilinen Nansen Buzulu’nun altında kalan ve Novaya Zemliya takımadalarının parçası olan Vize Koyu’ndaki adaların varlığını St Petersburg’daki Amiral Makarov Akademisi’nde öğrenciyken 2016’da keşfetmişti.

banner317

Daha sonra onur diplomasıyla ödüllendirilen ve bugün Kuzey Filosu’nda oşinografi mühendisi olarak çalışan Migunova 27 Ağustos’ta bir donanma ekibiyle bu adalara gitti.

Adalardan birinde yapılan kurgana keşifle ilgili bir not ve içinde fotoğrafları olan bir CD bırakıldı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dorian kasırgası “kategori 4“ seviyesine yükseldi
Dorian kasırgası “kategori 4“ seviyesine yükseldi
Dilenci numarası yapan köpek böyle yakalandı
Dilenci numarası yapan köpek böyle yakalandı
50 dolar yüzünden 36 yıl hapis yattı
50 dolar yüzünden 36 yıl hapis yattı
AB ile İngiltere “Brexit müzakerelerini” yoğunlaştıracak
AB ile İngiltere “Brexit müzakerelerini” yoğunlaştıracak
ABD'de hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan mahkum dava açtı
ABD'de hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan mahkum dava açtı
İklim değişikliğiyle mücadele
İklim değişikliğiyle mücadele
Dorian kasırgası: ABD dev kasırganın karaya vurmasına hazırlanıyor
Dorian kasırgası: ABD dev kasırganın karaya vurmasına hazırlanıyor
Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi
Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi
G7 Zirvesi Kapsamında 168 Gözaltı
G7 Zirvesi Kapsamında 168 Gözaltı
Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor
Abd, Afganistan'daki Askerlerini Azaltıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim