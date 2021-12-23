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Bir İspanyol ve bir Arjantinli Noel ve Yeni Yıl temalı "narko-sepeti" ile çekiliş düzenledi

İspanyol polisi içi uyuşturucu ve kurutulmuş jambonla dolu Noel sepetinden çekiliş yapmaya çalıştığı iddia edilen iki kişiyi tutukladı.

23 Aralık 2021 Perşembe 08:30
Bir İspanyol ve bir Arjantinli Noel ve Yeni Yıl temalı "narko-sepeti" ile çekiliş düzenledi

İspanyol polisi doğudaki Murcia kentinde şüpheli bir uyuşturucu yuvasına baskın yaptı. Polis baskında bir süprizle karşılaştı.

Baskın yapılan yerde bir İspanyol ve bir Arjantinli'nin Noel ve Yeni Yıl temalı "narko-sepeti" ile bir çekiliş düzenlediği iddia edildi.

Sepette kokain, esrar, alkol, tütün ve 8 kilogram (kg)  kurutulmuş jambon vardı.

Duvarda katılım bedeli 5 ve 10 euro olarak belirlenen iki çekiliş için yarışmaya katılan müşterilerin listesi bulunuyordu.

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Fotoğraf: Policia Nacional

Polis ayrıca uyuşturucu yetiştirmede kullanılabilecek 165 kenevir bitkisine ve 33 halojen lambaya da el koydu.

İspanya'da tatil mevsiminde sepetlere alkol ve jambon dahil iştah açıcı ürünler vermek oldukça yaygın bir aktivite.

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