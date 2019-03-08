'Bir dönemin 'casus yazılımları' şu an Silikon Vadisi'nin iş modeli'

"Bugün teknoloji ile ilgili en büyük sorun, ona kimin sahip olduğu ve kontrol ettiğidir. Kullandığımız teknolojilerin büyük bir kısmı çok az sayıda Slikon Vadisi kökenli şirkete ait. Her şeyimizi izliyorlar ve biliyorlar. Ellerindeki devasa gücü bizi manipüle etmek ve etkilemek için kullanıyorlar."

Teknoloji şirketleri, bizi nasıl yönlendiriyor? Sıradan bir insan; bu dev şirketlere ve onların insanları sürekli izleyen dijital platformlarına karşı ne yapabilir? Google ve Facebook gibi şirketlerin gücü sınırlandırılabilir mi? Nasıl? Gözetim kapitalizmi nedir? Alternatifler var mı? Yarın için ümitli olabilir miyiz?

Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan ve gözetim kültürüne karşı global düzeyde mücadele veren Türkiye kökenli Aral Balkan ile konuştuk.

Balkan; insan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan global bir aktivist. Uluslararası Siborg (sibernetik organizma) Hakları Bildirisi'nin de yazarı.

Kimdir bu "sibernetik organizmalar" diye sorduğumuzda ise "Dijital ve iletişimsel çağda bireylikten bahsettiğimizde, sadece biyolojik olarak insanı kast etmiyoruz. Tabii ki, sizin varlığınız biyolojik bedeniniz içerisinde bulunuyor. Ama aynı zamanda belli bir oranda telefonunuzda da bulunuyor. Fikirlerinizi oraya koyuyorsunuz ve o telefon sizin bir parçanız haline gelmeye başlıyor." diyerek dijital dünyadaki varlığımızın, biyolojik varlığımızdan çok da bağımsız olmadığını vurguluyor.

Silikon Vadisi şirketlerinin günümüzde benimsediği "gözetim kapitalizmine" savaş açmış durumda: "80’lerde kişisel bilgisayarlar vardı ama bunlar sadece sizin için birer araçtı. Bir yerde kişisel bilgisayar kullandığınızda, sizi bir şirket izlemiyordu. Bir flopi disk üzerinden uygulama yüklediğinizde eğer bu uygulama bir şirkete bilgi gönderirse, biz ona ‘kötü amaçlı yazılım’ adını veriyorduk. Şimdi ise bu Silikon Vadisi’nin iş modeli haline geldi.

Çizdiği karanlık tabloya rağmen Balkan, değişimin mümkün olduğuna inanıyor. Aral Balkan’la söyleşimizi RÖP videosunda izleyebilirsiniz.