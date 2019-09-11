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Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi

Doktorların sıklıkla reçete ettiği bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi.

Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi

Doktorların sıklıkla reçete ettiği bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:22
Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi

Doktorların sıklıkla reçete ettiği bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi.

British Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, Ciprofloxacin veya Cipro gibi florokinolon sınıfı antibiyotikleri kullananlarda, ana atardamar ve mitral yetersizlik gelişme olasılığının 2,4 kat arttığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde florokinolon sınıfı antibiyotiklerin amoksisilin grubuyla kıyaslandığı, en yüksek riskin son 30 günlük kullanım içinde gözlendiği belirtildi.

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Çalışma ekibinin lideri Mahyar Etminan, "Bu antibiyotik sınıfı çok işe yarar ancak özellikle topluluk enfeksiyonları olmak üzere çoğu vakada gerçekten gerekli değil. Yersiz reçete edilmesi hem antibiyotik direncine hem de ciddi kalp sorunlarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) yan etkiler bilgilendirme sistemi verilerinin yanı sıra ABD'de özel sağlık sigortası şikayetlerinin yer aldığı veri tabanının kullanıldığı araştırmada hastaların yan etkiden 30 gün önce florokinolon sınıfı antibiyotik kullananlar, geriye dönük 31 ila 60 gün ya da 61 ila 365 gün içinde florokinolona maruz kalanlar olarak gruplandırıldığı belirtildi.

Araştırma dahil edilenlerin 12 bin 505'inde valvüler regürjitasyonu bulunduğu ve 125 bin 20'sinin de kontrol grubunda yer aldığı kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlandı.

Son Güncelleme: 11.09.2019 15:53
Anahtar Kelimeler:
AntibiyotikKalp Rahatsızlığı
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