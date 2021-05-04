BioNTech’ten normal sıcaklıkta depolanacak yeni aşı formülü

Koronavirüs aşısı üreticilerinden BioNTech, aşısının 2-8 santigrat derece sıcaklıkta 6 aya kadar saklanabilen versiyonu için onay başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Financial Times tarafından düzenlenen bir panelde konuşan BioNTech CEO’su Uğur Şahin, ‘‘İlk aşı formülümüzün eksi 80 santigrat derecede saklanması ve nakledilmesi gerekiyordu. Şimdiyse henüz onaylanmamış olsa da elimizde 2-8 santigrat derece arasında depolanabilecek bir formül var’’ dedi.

Şahin, Pfizer ile ortak üretilen aşının 2-8 santigrat derecede 6 ay süreyle bozulmadan saklanabileceğini kaydetti.

Reuters haber ajansının haberine göre Şahin daha önce 2021 yılı üretimi hedefini 500 bin doz arttırarak 3 milyara çıkardı.

Şahin ‘‘Ekibimiz harika bir iş yaparak üretim kapasitesini arttırdı ve sayıyı 3 milyar doza kadar çıkardı’’ diye konuştu.

Çok fazla teknik sorunla karşılaşmadıklarını belirten Şahin, bu sayede teslimat tarihlerine uygun ilerleyebildiklerini kaydetti.

Şirket Mart ayında ortağı Pfizer ile bu yılki tedarik zinciri kapasitesini 2 milyar 500 milyon doza çıkarttığını kaydetmişti. Bu rakamın 1 milyar 400 milyon dozu ise şimdiden satılmış durumda.