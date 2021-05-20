Biontech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha covid-19 aşısı verecek

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 600 milyon dozun üzerine AB'ye 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 1,8 milyar doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 900 milyon doz aşının, Aralık 2021'den 2024'e kadar dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.



