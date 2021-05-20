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Biontech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha covid-19 aşısı verecek

 Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz daha satın aldığı bildirildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:15
Biontech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha covid-19 aşısı verecek
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Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 600 milyon dozun üzerine AB'ye 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 1,8 milyar doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 900 milyon doz aşının, Aralık 2021'den 2024'e kadar dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 20.05.2021 14:35
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