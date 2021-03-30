banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376
Flaş Haber
Lapta Girne anayolunda kaza!
Kapat

BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2,5 milyar doza çıkardı

30 Mart 2021 Salı 16:30
BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2,5 milyar doza çıkardı
banner337

ŞİRKETLER, 1,4 MİLYAR DOZLUK AŞI ANLAŞMASINDAN 2021 YILINDA 9,8 MİLYAR AVRO GELİR ETMEYİ BEKLİYOR
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının 2021 yılı üretim hedefinin 2,3 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarıldığı bildirildi. 
BioNTech tarafından yapılan açıklamada, daha önce 2021 için 2,3 ve 2,4 milyar doz arasında açıklanan Kovid-19 aşı üretim hedefinin, Almanya'nın Marburg kentinde faaliyete geçen üretim tesisinin etkisiyle 2,5 milyar doza çıkarıldığı belirtildi.
BioNTech’in açıklamasında, üretim kapasitesinin daha da artırılması için aşı üreticileri ve tedarikçilerle kurulan tedarik ağının genişletilmesi için görüşmeler yapıldığı da kaydedildi. 
Şirketlerin şimdiye kadar 2021’de dağıtılması için 1,4 milyar dozluk aşı anlaşması yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, 200 milyon aşının halihazırda dağıtıldığı da bildirildi.

banner341
Şirketler, 1,4 milyar dozluk aşı anlaşmasından bu yıl 9,8 milyar avro gelir etmeyi bekliyor.
Öte yandan BioNTech, Pfizer ile ürettiği Kovid-19 aşısının satışlarının artmasıyla birlikte geçen yılın son çeyreğinde net karının 366,9 milyon avro olduğunu açıkladı.
2019’un aynı döneminde şirket 58,2 milyon zarar açıklamıştı. Şirketin geliri de 28 milyon avrodan 345,4 milyon avroya yükseldi.
BioNTech, aşının pazarlanmasında, Çin hariç, diğer ülkelerde Pfizer ile eşit ortaklıkla çalıştığını açıklamıştı.
Çin'de ise Fosun Pharma ile yüzde 35 ile yüzde 40 brüt kar payı anlaşması bulunuyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2021 17:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pfizer'dan sipariş edilen covid-19 aşılarının yedinci kısmı Japonya'ya ulaştı
Pfizer'dan sipariş edilen covid-19 aşılarının yedinci kısmı Japonya'ya ulaştı
Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı
Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı
ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı
ABD'den Asya'ya uzanan 2 yeni deniz altı kablo yatırımı
ABD'den Hariri suikastının faili ayyaş hakkında bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül
ABD'den Hariri suikastının faili ayyaş hakkında bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül
Blinken'dan BMGK'ye “Suriye'deki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun“ mesajı
Blinken'dan BMGK'ye “Suriye'deki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun“ mesajı
BM, ABD'den küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi
BM, ABD'den küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi
Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 510'a yükseldi
Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 510'a yükseldi
George Floyd davası başladı
George Floyd davası başladı
Borrell: Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz
Borrell: Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz
Süveyş Kanalı'nda geçişler yeniden başladı
Süveyş Kanalı'nda geçişler yeniden başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim