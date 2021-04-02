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BioNTech tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor

Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri COVID-19 aşısının virüsü 6 aya kadar yüzde 91,3 oranında önlediğini duyurdu. Prof. Dr. Uğur Şahin aşının mevcut tüm varyantlara karşı etkili şekilde koruma sağladığını açıkladı.

02 Nisan 2021 Cuma 09:21
BioNTech tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor
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Bloomberg’in haberine göre Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin, aşılanan kişilerin 6 aya kadar korunduğunu ve yüzde 91,3 oranında hastalığı önlediğini gösterdiği belirtildi.

Güney Afrika varyantına karşı yüzde 100 etkili

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Diğer yandan COVID-19'un B1351 olarak da adlandırılan Güney Afrika türüne karşı da yaklaşık 800 kişinin katıldığı denemelerde virüsü önlemede yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

Pfizer Başkanı Albert Bourla, yeni sonuçların, en az 6 aylık sürede aşılanan 12 binden fazla kişinin verilerine göre güncellendiğini söyledi.

"Aşı mevcut varyantlara karşı etkili"

BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin de yaptığı açıklamada, aşının denemelerinde elde edilen verilerin aşının mevcut tüm varyantlara karşı etkili şekilde koruma sağladığını, bu durumun da sürü bağışıklığı ve dünyada salgının bitirilmesi noktasında kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Biontech Aşısı
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