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BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci Almanya’nın büyük bilim ödülünü aldı

Kovid-19 aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile Macar asıllı bilim insanı Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya’da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen

15 Mart 2022 Salı 09:15
BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci Almanya’nın büyük bilim ödülünü aldı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Türeci ve Şahin ile şirketin Başkan Yardımcısı Kariko'ya Frankfurt’taki St. Pauls Kilisesi’nde düzenlenen törende 120 bin avro değerindeki "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü" verildi.

Paul-Ehrlich Vakfı Başkanı Thomas Boehm, törende yaptığı konuşmada, Türeci, Şahin ve Kariko’nun hastalıkları önleyici ve tedavi edici amaçlar için mesajcı RNA'yı (mRNA) geliştirmelerinden dolayı ödüllendirildiklerini belirterek, üç bilim insanın bu çalışmalarının Kovid-19’a karşı etkili bir aşı ile sonuçlandığını ifade etti.

Cambrige Üniversitesinden John Walker de BioNTech şirketindeki bilim insanlarının Kovid-19’a karşı hızlı bir şekilde geliştirdikleri aşı ile dünya çapında sayısız insanın yararlandığına işaret etti.

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BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) Şahin, törende yaptığı konuşmada, ödülü bilim dünyası adına aldığını dile getirerek, onur duyduklarını vurguladı.

Şahin, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 salgınında milyonlarca hayatın kurtarıldığını belirterek, bu teknolojinin kanser dahil birçok hastalığa çare olması için çalıştıklarını söyledi.

Ayrıca, Şahin, ödül töreninden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek beş ila on yıl içinde mRNA teknolojisiyle bir dizi başarı yakalayacaklarına inandıklarını belirterek, sadece 10 ayda Kovid-19 virüsüne karşı aşı geliştirmenin tıp alanında büyük bir etki oluşturduğunu kaydetti.

Türeci, Şahin ve Kariko'nun "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülüne" layık görüldükleri Eylül 2021'de açıklanmıştı.

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Son Güncelleme: 15.03.2022 10:58
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