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Biontech aşısı olanları rahatlatan açıklama

Covid-19'a karşı geliştirilen BioNTech/Pfizer aşısının Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığı açıklandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 23:03
Biontech aşısı olanları rahatlatan açıklama
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İngiliz Financial Times gazetesi, ülkede aşılama oranlarını ve hastalıkla ilgili güncel verileri okurlarına aktardı. Gazetenin kapsamlı haberinde, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı ile birlikte Türkiye'de de kullanılan BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının mutasyona uğramış koronaya karşı etkili olduğu belirtildi.

İKİ DOZLA ETKİLİ KORUMA

Özellikle dünya genelinde koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve her gün yüz binlerce insana virüsün bulaştığı Hindistan'da tespit edilen ve "Hint mutasyonu" olarak da bilinen B.1.617.2 mutasyonuna karşı BioNTech/Pfizer ve Oxford/AstraZeneca aşılarının iki dozunun etkili bir koruma sağladığı belirlendi.

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YÜZDE 88 KORUMA SAĞLIYOR

Her iki aşının da ikişer dozlarının semptom gösteren enfeksiyona karşı etkili bir koruma sağladığı belirtildi. Araştırmada, Türkiye'de de kullanılan BioNTech/Pfizer aşısının Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığı belirtilirken Oxford/AstraZeneca aşısının ise yüzde 60 oranında koruma sağladığı duyuruldu.

Uzmanlar AstraZeneca aşısının ikinci dozunun ülkede verilme süresinin daha geç olduğunu ve bu sebeple verilerde oranın düşük çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

"AŞI OLMAYANLARDA ARTACAK" DENİLMİŞTİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, geçen hafta yaptığı açıklamada Hindistan mutasyonunun çok daha hızla yayıldığını söylemişti. Hancock, "Hindistan mutasyonu aşı olmayanlar arasında çok ciddi bir şekilde yayılacak" demiş ve insanların aşı olması çağrısını yinelemişti.

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