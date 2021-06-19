banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
banner376

BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu?

Bilim insanları, corona virüs için geliştirilen BioNTech aşısının kısırlığa yol açtığı iddialarını araştırdı. Yapılan çalışmalarda BioNTech'in ürettiği mRNA aşılarının, sperm sayılarına zarar vermediği, kısırlığa yol açmadığı belirlendi. 25 ile 31 yaş arasındaki erkekler üzerinde yapılan araştırmanın başındaki isimlerden Dr. David Cohen, "Artık aşı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğuna dair elimizde kanıt var" dedi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 18:11
BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu?
banner337

Yeni yayınlanan bir araştırma, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi Covid-19 aşısının sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını ortaya koydu.

JAMA'ya yayımlanan araştırma verilerine göre Moderna ve BioNTech aşısının birinci veya ikinci dozunu olan hiçbir genç ve sağlıklı erkeğin sperm sayısının ve kalitesinin düşmediği tespit edildi.

CNN'in haberine göre araştırma için 25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten sperm örneği alındı. Çalışmaya katılan erkeklerin daha öncesinde bir sağlık problemi olmadığından emin olmak için çeşitli testler yapıldı.

Araştırma için alınan ilk örnekler, mRNA aşısının ilk dozundan önce alındı. Karşılaştırma yapmak için ikinci örnekler ise ikinci dozun üzerinden 70 gün geçtikten sonra alındı.

Araştırmacılar, bu kişilerin sperm sayılarında hiçbir değişiklik gözlemediklerini ancak daha büyük bir örneklem ile kapsamlı bir araştırma yapmak istediklerini de belirtti.

banner341
"ARTIK ELİMİZDE KANIT VAR"

Dr. David Cohen araştırma ile ilgili değerlendirmesinde, "Artık aşı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğuna dair elimizde kanıt var" dedi.

Çalışmada sadece söz konusu iddialara konu olan mRNA aşıları incelendi, Johnson & Johnson ve AsraZeneca gibi aşılar araştırmaya dahil edilmedi.

Dr.Ranjith Ramasamy, "Bu aşılar çalışmaya dahil edilmese de farklı genetik materyallere rağmen oldukça benzer çalıştıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden diğer aşılarda da sonucun farklı olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

AŞI DEĞİL AMA VİRÜS ETKİLİYOR

Aşının spermler üzerinde etkisi olmamasına rağmen, Ocak ayında yayınlanan başka bir araştırmaya göre Covid-19 virüsü erkek üreme sistemine zararlı olabileceği belirlendi.

Çalışma, Covid-19 geçirmemiş sağlıklı erkeklerle karşılaştırıldığında, Covid-19'lu erkeklere ait sperm hücrelerinde iltihaplanma ve oksidatif streste önemli bir artış buldu. Sperm konsantrasyonu, hareketliliği ve şekli de virüsten olumsuz etkilendi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
Fransa'dan ABD'ye ikinci Özgürlük Heykeli hediyesi
100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl
100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl
ADB'de 'katil arı' alarmı
ADB'de 'katil arı' alarmı
Belçika, Kongo'dan çalınan sanat eserlerini iade edecek
Belçika, Kongo'dan çalınan sanat eserlerini iade edecek
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
Evde tükürükten Covid testi: 15 dakikada sonuç veriyor
Evde tükürükten Covid testi: 15 dakikada sonuç veriyor
Yarasalarda insanları hasta edebilecek onlarca virüs tespit edildi
Yarasalarda insanları hasta edebilecek onlarca virüs tespit edildi
Moskova'da “Daha agresif ve hızlı yayılan mutasyonlu kovid-19“ alarmı
Moskova'da “Daha agresif ve hızlı yayılan mutasyonlu kovid-19“ alarmı
Hindistan’da ilk kez “Yeşil Mantar“ enfeksiyonu görüldü
Hindistan’da ilk kez “Yeşil Mantar“ enfeksiyonu görüldü
İngiltere'de Kovid-19 vakaları Şubat ayından beri ilk kez 11 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19 vakaları Şubat ayından beri ilk kez 11 bini geçti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim