banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
258.305
DOLAR
5.5593
STERLİN
6.7454
EURO
6.1748
Son dakika! Asgari ücret belli oldu
Son Dakika
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
Güneşköy'de kavga
GÜNEŞKÖY'DE KAVGA
Tarıq'ın ölüm sebebi belli oldu
TARIQ'A OTOPSİ YAPILDI
Ani gayri tabii ölüm (Gelişme)
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

Binlerce Klasik Otomobil Tutkunu Hırvatistan’da Buluştu

 

Binlerce Klasik Otomobil Tutkunu Hırvatistan’da Buluştu

 

02 Ağustos 2019 Cuma 15:24
Binlerce Klasik Otomobil Tutkunu Hırvatistan’da Buluştu

 

Zagreb, 2 Ağustos 19 (.): Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Samobor'da düzenlenen "23. Dünya Citroen 2CV Buluşması" renkli görüntülere sahne oldu.

Fransız otomobil firması Citroen'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe 37 ülkeden 3 binin üzerinde klasik otomobil getirildi.

Eski Yugoslavya'nın da en popüler otomobillerinden biri olan ve halk arasında "Spacek" olarak adlandırılan Citroen 2CV model klasik otomobillerin şehir turu büyük ilgi gördü.

Hırvatistan Citroen 2CV Kulübü Başkanı Goran Skrbin, yaptığı açıklamada, Spacek'e merakının çocukluğunda başladığını ifade ederek, babası Branko'nun da tam bir Spacek tutkunu olduğunu kaydetti.

banner317
Eski Yugoslavya'daki Spacek hayranlığına da değinen Skrbin, bu aracın Slovenya'nın Koper şehrinde üretilmesi nedeniyle özellikle Slovenlerin Spacek'e büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Branko Skrbin de üniversite eğitimi için gittiği Bosna Hersek'te, Fransız ev arkadaşının Citroen 2CV model aracına adeta vurulduğunu belirterek, "Bu araç köylüye de din adamına da doktora da herkese hitap ediyor." dedi.

Buluşmaya eşi Diana ile Büyük Britanya'dan gelen James Darley ise Hırvatistan'a altı günde varabildiklerini aktararak, "Bu otomobil beraberinde dostlukları da getiriyor. Siz otomobili kullanırken insanlar size el sallıyor, selam veriyor. Bu, şans getiren bir otomobil." diye konuştu.

İlk kez 1948 yılında üretilen 2CV, sembolleşmiş klasik otomobiller arasında gösteriliyor. Araç, 1990'dan beri üretilmezken, Spacek tutkunları her iki yılda bir farklı bir Avrupa ülkesinde buluşma düzenliyor.

(AA/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hong Kong’daki Protestolar
Hong Kong’daki Protestolar
Grönland’da Temmuzda 197 Milyar Ton Buz Eridi
Grönland’da Temmuzda 197 Milyar Ton Buz Eridi
Abd İle Güvenli Bölgeye Yönelik Müşterek Çalışma
Abd İle Güvenli Bölgeye Yönelik Müşterek Çalışma
Ağır Metallerden Oluşan Bir Öte Gezegen Keşfedildi
Ağır Metallerden Oluşan Bir Öte Gezegen Keşfedildi
Rusya'nın Ormanları Yanıyor
Rusya'nın Ormanları Yanıyor
Lübnan'da
Lübnan'da "müstakbel Tv" Çalışanları Grevde
Endonezya'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da tekne battı: 4 ölü
Endonezya'da tekne battı: 4 ölü
Suudi Arabistan'da kadınlar yanlarında erkek olmadan araç kullanabilecek
Suudi Arabistan'da kadınlar yanlarında erkek olmadan araç kullanabilecek
Guterres'ten
Guterres'ten "güvenli Bölge" Konusunda Abd Ve Türkiye'ye Uzlaşı Çağrısı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim