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Binlerce yıllık buzullarda 28 yeni virüs keşfedildi

Buzullar üzerinde araştırma yapan bir grup bilim insanı yaklaşık 15 bin yıllık iki buz kütlesinde 28 yeni virüs keşfetti.

25 Temmuz 2021 Pazar 10:00
Binlerce yıllık buzullarda 28 yeni virüs keşfedildi

The Hill'in haberine göre, bulguları Microbiome dergisinde yayınlanan araştırma için deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin 700 yükseklikte bulunan Guliya buz tabakasından çıkarılan buz kütleleri analiz edildi.

Buzda sıkışarak hayatta kalmışlar

Araştırmacılar, alınan örneklerde bulunan 33 virüsten 28'inin daha önce keşfedilmemiş olduğunu ve bu virüslerin buzda sıkışarak hayatta kaldıklarını belirtti.

Buzu incelemek için bir arıtma süreci geliştiren araştırmanın başyazarı Zhi-Ping Zhong, "Bu buzullar yavaş yavaş oluştu, toz ve gazların yanı sıra pek çok virüs de bu buzda birikti. Çin'in batısındaki buzullar pek araştırılmamış ve amacımız bu bilgiyi geçmiş ortamları anlamak için kullanmak. Virüsler de bu ortamların bir parçası." dedi.

Araştırmanın yazarlarından Matthew Sullivan da bu virüslerin zorlu ortamlarda hayata kalan virüsler olduğunu belirterek, "Bu virüsler, soğuk ortamlarda hücreleri enfekte etmelerine yardımcı olan ayırt edici genlere sahip." diye konuştu.

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Binlerce yıllık buzullarda 28 yeni virüs keşfedildi

Sullivan, Zhong'un buzdaki mikropları ve virüsleri incelemek için kullandığı arıtma yönteminin, bu genetik dizilerin, Mars, Ay ya da Atacama Çölü gibi diğer aşırı buzlu ortamlarda araştırmalar yapılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Çalışmanın kıdemli yazarı Lonnie Thompson, daha önce yapılan iki çalışmanın buzuldaki virüsleri tanımladığını ve bilim insanlarının "bu aşırı ortamlardaki virüsler ve mikroplar ile gerçekte orada ne olduğu hakkında çok az şey bildiğini" belirtti.

Thompson, "Bakteriler ve virüsler iklim değişikliğine nasıl tepki veriyor? Bir buzul çağından şu anki gibi sıcak bir döneme geçtiğimizde ne olur? Bunun belgelenmesi ve anlaşılması son derece önemli." diye konuştu.

Araştırma, Ohio Eyalet Üniversitesi Byrd Polar ve İklim Araştırma Merkezi ile Çin Bilimler Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Buzullar Virüs
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