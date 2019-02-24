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Bin Selman, Washington Büyükelçiliğine Prenses Rima'yı Atadı...

Bin Selman, Washington Büyükelçiliğine Prenses Rima'yı Atadı...

24 Şubat 2019 Pazar 09:00
Bin Selman, Washington Büyükelçiliğine Prenses Rima'yı Atadı...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, ilk kez babasının yerine kraliyet kararnamesi yayımlayarak, Washington Büyükelçisi kardeşi Halid bin Selman yerine bir prensesi atadı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Prens Bin Selman, ülke dışında bulunan babası Kral Selman bin Abdülaziz adına yayımladığı üç kraliyet kararnamesiyle, kardeşi Prens Halid bin Selman'ın yerine Washington büyükelçiliğine Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud'u göreve getirdi.

Prenses Rima bint Bender, Suudi Arabistan tarihinde büyükelçiliğe atanan ilk kadın oldu.

Halid bin Selman'ı görevden alarak Savunma Bakanı Yardımcılığına getiren Bin Selman, ayrıca Yemen'deki Husiler ile savaştan dolayı, Suudi Arabistan'ın güney sınırında görev yapan askerlere bir aylık mükafaat verilmesi talimatında bulundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, bir zirveye katılmak üzere Mısır'da bulunuyor.

Son Güncelleme: 24.02.2019 12:04
Anahtar Kelimeler:
Prenses RimaSuudi Arabistan Tarihinde Büyükelçiliğe Atanan Ilk Kadın
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