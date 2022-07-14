banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 farklı noktada yangın
3 farklı noktada yangın
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları açıkladı 
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan...
Başbakanlık: “Teknecik Elektrik Santrali’ne getirilen yakıt, güvenli bir şekilde tahliye ediliyor”
13 bin ton yakıtın tahliyesine...
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı merkezlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı merkezlerini...
Tecavüz ve sağır sultanlar…
Tecavüz ve sağır sultanlar…
banner405

Bill Gates: “Dünyanın En Zenginleri Listesinden Düşeceğim”

14 Temmuz 2022 Perşembe 15:45
Bill Gates: “Dünyanın En Zenginleri Listesinden Düşeceğim”

Milyarder iş insanı Bill Gates servetini bağışlama vaadini tekrarladı ve sonunda dünyanın zenginler listesinden "düşeceğini" söyledi.

Microsoft'un kurucu ortağı, eski eşiyle kurduğu vakfa 20 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu.

Dünyanın en zenginleri sıralamasında dördüncü sırada bulunan Gates, kaynaklarını topluma geri ermek gibi bir "yükümlülüğü" olduğunu söyledi.

Amerikalı iş insanı, servetini ilk kez 2010 yılında bağışlama sözü vermişti ancak o tarihten bu yana net serveti iki kattan fazla arttı.

Forbes dergisine göre, Gates'in serveti 118 milyar dolar.

Ancak Gates'in serveti 2000 yılında eski eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na temmuz ayında yapacağı bağıştan sonra önemli ölçüde azalacak.

Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamada pandemi, Ukrayna savaşı ve iklim krizi gibi son dönemde yaşanan küresel sorunlar nedeniyle vakfın harcamalarını 2026 yılına kadar yılda 6 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkaracağını söyledi:

"Geleceğe bakarken, servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Dünyanın en zengin insanları listesinden aşağıya inecek ve sonunda düşeceğim.

"Kaynaklarımı, acıları azaltma ve yaşamları iyileştirmede en etkili yöntemlerle topluma geri verme yükümlülüğüm var. Umarım büyük zenginlik ve ayrıcalık sahibi diğer kişiler de bu noktada adım atarlar."

Bill & Melinda Gates Vakfı; sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırmak, eğitimi iyileştirmek ve kötü sağlık koşullarıyla mücadele etmek amacıyla çeşitli ülkelerde çalışma yürütüyor.

Vakfın 2020 yılında 49.8 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük ikinci hayır kurumu olduğu ve milyarder yatırımcı Warren Buffett gibi diğer zenginlerin de vakfa bağışta bulundukları sanılıyor.

Ancak bu kadar büyük bir etkiye sahip özel bir girişimin ne kadar etik olduğu konusunda bazı endişeler de dile getiriliyor.

Vakıf, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) 2018 yılında yaptığı yıllık bağışla ABD'den sonra en büyük özel bağışçı konumunda. Bu konudaki endişeler, eski Başkan Donald Trump'ın ABD fonlarını çekmekle tehdit etmesinin ardından daha da belirginleşti.

Gates, Forbes'a göre, 1995-2010 ile 2013-2017 yılları arasında dünyanın en zengin insanıydı.

Derginin en zenginler sıralamasında 2017'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2022'de ise Tesla'nın kurucusu Elon Musk zirveye yerleşmişti.

banner360
Son Güncelleme: 14.07.2022 17:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent Petrol Fiyatları, Marttan Beri En Düşük Seviyede
Brent Petrol Fiyatları, Marttan Beri En Düşük Seviyede
Brent Petrolün Varil Fiyatı 99,57 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 99,57 Dolar
Euro/Dolar Paritesi 20 Yılın Ardından İlk Kez 1'in Altına Geriledi
Euro/Dolar Paritesi 20 Yılın Ardından İlk Kez 1'in Altına Geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 100 Doların altına düştü...
Brent petrolün varil fiyatı 100 Doların altına düştü...
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,22 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,22 Dolar
İnsansı Robotlar Gündelik Hayata Girmeye Hazırlanıyor
İnsansı Robotlar Gündelik Hayata Girmeye Hazırlanıyor
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,85 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,85 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,20 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,20 Dolar
Brent petrolün varili 100,98 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 100,98 dolardan işlem görüyor
Brent petrol sert düştü!
Brent petrol sert düştü!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim