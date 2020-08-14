banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 39°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1085
ALTIN
462.146
DOLAR
7.3480
STERLİN
9.7226
EURO
8.7050
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Bill Gates 645 milyon dolarlık yat satın aldı…

14 Ağustos 2020 Cuma 15:49
Bill Gates 645 milyon dolarlık yat satın aldı…
banner337
banner351

Süper zenginler akıllara durgunluk veren lüks yatlarıyla tanınır. Microsoft’un kurucusu 64 yaşındaki Bill Gates kısa bir süre önce 645 milyon dolarlık çevre dostu bir yat satın aldı.

Suudi Prens Muhammed bin Salman‘ın, 133,9 metre uzunluğundaki 548 milyon dolarlık özel yapım süper yatı Serene’yi hatırlayanlar muhakkak vardır. Serene’yi geride bırakacak yatı Microsoft’un kurucusu 64 yaşındaki Bill Gates satın aldı. Gates, kısa bir süre önce 645 milyon dolarlık bir yat satın aldı.

Gates, tamamen sıvı hidrojenle çalışan çevre dostu bir mega yat satın alan ilk kişi.

Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yatın konsepti geçen yıl Monaco Yat Fuarı’nda tanıtılmıştı. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, hidrojenle çalışan 644 milyon dolarlık bir “süper yat” alıyor.

Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yatın konsepti geçen yıl Monaco Yat Fuarı’nda tanıtılmıştı. 96 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, Aqua adlı yat için sipariş veren ilk kişi oldu.

banner341
Beş güverteli yatın inşasının 2024‘te tamamlanması bekleniyor.

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yatı 14 yolcu kapasiteli.

İçinde helikopter pisti, yüzme havuzu, spor salonu ve spa’sı bulunan yatta 31 kişilik mürettebat görev yapacak.

Fütüristik bir tasarımı olan yatın sıvı hidrojeni eksi 253 derecede depolama kapasitesi olan 28 tonluk iki tankı olacak.

Hidrojen ve suyu birleştirerek elektrik üretecek olan yakıt hücreleri bir megavatlık iki motoru çalıştıracak. Yatın tek emisyonu sudan ibaret olacak.

Süper yatın azami hızının saatte yaklaşık 32 kilometre, menzilinin de altı bin kilometre civarında olacağı belirtiliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki Politik Amaçları İle Askeri Araçları Arasındaki Dengesizlik
Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki Politik Amaçları İle Askeri Araçları Arasındaki Dengesizlik
Sağlıklı kişiler için grip, risk grubundakiler için hem grip hem zatürre aşısı öneriliyor
Sağlıklı kişiler için grip, risk grubundakiler için hem grip hem zatürre aşısı öneriliyor
AB Dışişleri Bakanları bugün toplanıyor
AB Dışişleri Bakanları bugün toplanıyor
DSÖ: “Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok“
DSÖ: “Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok“
Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılacak
Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapılacak
DSÖ: Kovid-19 aşısı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı
DSÖ: Kovid-19 aşısı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı
FED'den dijital para birimi çalışması
FED'den dijital para birimi çalışması
İsrail-BAE Anlaşması için resmi imza töreni Beyaz Saray'da yapılacak
İsrail-BAE Anlaşması için resmi imza töreni Beyaz Saray'da yapılacak
Pentagon: “ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor“
Pentagon: “ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor“
Dünden bugüne İsrail ile Bae'nin normalleşme süreci
Dünden bugüne İsrail ile Bae'nin normalleşme süreci

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim