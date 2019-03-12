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Bilimsel araştırma ekiplerinin gözdesi: Antarktika

Bilimsel araştırma ekiplerinin gözdesi: Antarktika

12 Mart 2019 Salı 13:05
Bilimsel araştırma ekiplerinin gözdesi: Antarktika

Antarktika, merak uyandıran coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği, dünyanın en soğuk kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor, kıtada 30 ülkenin 100'e yakın üssü bulunuyor.

Hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan ve "bilim ve barış kıtası" olarak kabul edilen Antarktika, penguenler, foklar, balinalar ve kuşların da aralarında olduğu hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın 5'inci büyük kıtası olan Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alıyor. Yüzde 98'i, ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki kullanılabilir tatlı suyun yüzde 67'si buzul olarak bulunuyor.

Antarktika'nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor. Kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülüyor. Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulduğu Horseshoe Adası, Adelie penguenlerine de ev sahipliği yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Antartika
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