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Bilim insanlarını şaşkına çeviren görüntü… 2500 yıldır sapasağlam

Arkeologlar, Çin’in Changzhou kentinde, 2500 yıl öncesine tarihlenen bir mezarda kap dolusu kırılmamış yumurta buldu.

Bilim insanlarını şaşkına çeviren görüntü… 2500 yıldır sapasağlam

Arkeologlar, Çin’in Changzhou kentinde, 2500 yıl öncesine tarihlenen bir mezarda kap dolusu kırılmamış yumurta buldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:03
Bilim insanlarını şaşkına çeviren görüntü… 2500 yıldır sapasağlam

Nanjing Müzesi Arkeoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, bir kapakla kapatılmış olan çömlek kavanozun, Liyang ilçesinde yer alan Shangxing Kasabası’ndaki büyük bir mezarda bulunduğunu söyledi.

Arkeolog Zhou Hengming, binlerce yıllık yumurtalara zarar vermekten korktuğu için dokunmaktan kaçındığını ve bunun yerine kesin sayıyı doğrulamak için X ışınları kullanacağını ifade etti.

Antik Çin mezarlarında ilk defa yumurta bulunmuyor, ancak kırılmamış yumurtalardan oluşan bir kavanozun keşfi oldukça nadir. Bilim insanları yumurta kabuğunun uzun süre bozulmadan kalmasının zor olduğunu söylüyor.

Araştırma ekibinden Lin Liuge, “Yumurtalar yeni bir hayat ortaya çıkarır, bu nedenle mezarda bulunan çömlek, birçok neslin yaşam sürekliliğini sembolize ediyor olabilir” dedi.

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