banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
466.501
DOLAR
7.8176
STERLİN
10.5695
EURO
9.5278
Acıyacaksa herkesin eli acımalı!
Acıyacaksa herkesin eli acımalı!
Sadece adil olun…
Sadece adil olun…
Hükümet post-pandemiye odaklanmalı
Hükümet post-pandemiye odaklanmalı
Kördüğüm devletin son kalesi
Kördüğüm devletin son kalesi
banner376

Bilim insanları: LED ışıklar corona virüsünü öldürüyor

İsrail'de yapılan bir araştırmada bilim insanları, ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların corona virüsünü (Covid-19) öldürebileceğini ve odaları sterilize etmek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini açıkladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:00
Bilim insanları: LED ışıklar corona virüsünü öldürüyor
banner337
banner351

İsrail’de yapılan bir araştırmada, ultraviyole ışınlarını yayan LED ışıklarının corona virüsünü öldürdüğü ortaya çıktı. Ultraviyole ışığın daha önce Covid-19’a neden olan da dahil olmak üzere virüsleri öldürdüğü keşfedilmişti.

Ancak yapılan araştırmada LED ışıklardan yayılan ultraviyolenin de etkili olduğu ifade edildi. Tel Aviv Üniversitesi’nden Prof. Hadas Mamane, LED ampullerin kolay, hızlı ve ucuz dezenfeksiyon yöntemleri sunabileceğini altını çizdi.

banner341
“ODAYA VERİLEN HAVA STERİLİZE EDİLEBİLİR”

Mamane şöyle konuştu:

* Tüm dünya şu anda corona virüsünü dezenfekte etmek için etkili çözümler arıyor. Sorun şu ki, bir otobüsü, treni, spor salonunu veya uçağı kimyasal püskürtmeyle dezenfekte etmek için fiziksel insan gücüne ihtiyacınız var ve püskürtmenin etkili olabilmesi için kimyasalın yüzeyde etki etmesi için zaman vermeniz gerekiyor.

* Bununla birlikte, LED ampullere dayalı dezenfeksiyon sistemleri, örneğin havalandırma sistemine ve klimaya kurulabilir. Emilen ve ardından odaya verilen havayı sterilize edebilir. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan silahlanma payını 5 kat artırdı
Yunanistan silahlanma payını 5 kat artırdı
Fransa'da protestolar sürüyor
Fransa'da protestolar sürüyor
Londra en yüksek düzey kısıtlama uygulamasına geçti
Londra en yüksek düzey kısıtlama uygulamasına geçti
UNICEF: Etiyopya'da 2,3 milyon çocuğa yardım erişimi kesildi
UNICEF: Etiyopya'da 2,3 milyon çocuğa yardım erişimi kesildi
Koronavirüs İngiltere'de mutasyonla daha bulaşıcı hale geldi
Koronavirüs İngiltere'de mutasyonla daha bulaşıcı hale geldi
İsveç dijital paraya geçiyor! Tarih verildi
İsveç dijital paraya geçiyor! Tarih verildi
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Netanyahu: İsrail, ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştı
Netanyahu: İsrail, ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştı
Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
Trump'tan aşı iddialarına yanıt
Trump'tan aşı iddialarına yanıt

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim