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Bilim insanları iklimin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutacak

Bilim insanları Antarktika'da Dünya ikliminin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutması ümit edilen sondaj çalışmasına hazırlanıyor. Dört yıl sürmesi planlanan çalışma için gereken ekipman, Antarktika'nın en yüksek noktalarından birine kurulacak.

03 Aralık 2021 Cuma 09:50
Bilim insanları iklimin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutacak

Dünya ikliminin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutulacak. Bunun için bilim insanları Antarktika'da sondaj çalışmasına hazırlanıyor.

"EPICA Ötesi"  adı verilen çalışma kapsamında ekibin bölgede kalacağı kamp, iki yıl önce kuruldu.

Dört yıllık sondaj çalışması için gereken ekipman da kıtanın en yüksek noktalarından birine kurulacak.

Yapılacak sondajla, silindir şeklinde 3 kilometre uzunluğunda bir buz kütlesi çıkarılacak.

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Çalışma buzul çağlarının neden sık sık tersine döndüğünü ortaya koyacak

Çalışma ekibi önümüzdeki sezon ilk 100 metrede sondaj çalışmalarına başlamayı planlıyor. Böylece bilim insanları buz tabakalarının derinliğine inmiş olacak.

Bilim insanları, bu çalışmanın Dünya'nın geçmişte yaşadığı buzul çağlarının neden sık sık tersine döndüğünü anlamaya yardımcı olacağını umuyor.

Araştırmacılar ilk EPICA projesindeki sondaj çalışmasında 800 bin yıl öncesinin iklim ısılarını ve atmosferdeki karbondioksit oranlarını ortaya çıkarmışlardı.

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