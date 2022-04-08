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Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi

İngiltere'de bilim insanları, 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 23 yaşındaki bir kadınınkiyle aynı olacak şekilde gençleştirdi.

08 Nisan 2022 Cuma 18:15
Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi

BBC'nin haberine göre, Cambridge'deki bilim insanları, 30 yıl gençleştirdikleri cilt hücrelerine yapılan işlemin vücuttaki diğer dokulara da uygulanabileceğini düşünüyor.
25 yıldan fazla bir süre önce klonlanan koyun Dolly'de kullanılan teknikler üzerine inşa edilen araştırmaların hedefinin, yaşa bağlı hastalıklar için tedavi yöntemleri geliştirmek için olduğu belirtildi.
İLERİSİ İÇİN KRİTİK BİR ADIM
Cambridge'deki Babrham Enstitüsünden Araştırma Ekibinin Başkanı Prof. Wolf Reik, bu yöntemin, insanları yaşlanmanın etkilerine karşı daha uzun süre sağlıklı tutmak için kullanılabileceğini umduğunu söyledi.
Reik, "Bu tarz şeyleri hayal ediyorduk. Birçok hastalık yaşlanmayla daha kötü hale geliyor. İnsanlara da bu şekilde yardım edebilme fikri oldukça heyecan verici." dedi.
Çalışmanın henüz çok erken bir aşamada olduğunu aktaran Reik, hücre gençleştirmenin mümkün olduğunu ilk kez ortaya çıkarmanın ilerisi için kritik bir adım şeklinde değerlendirdi.

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Tekniğin kökenleri, 1990'larda Edinburgh'tan araştırmacıların bir koyundan aldıkları deri hücresini embriyoya dönüştürmek için geliştirdikleri yöntemle klonlanan koyun Dolly'e dayanıyor.
Kyoto Üniversitesinde Profesör Shinya Yamanaka, 2006'da Dolly tekniğini basitleştirerek "IPS" adı verilen yeni bir yöntem geliştirdi.
Reik ve ekibi de 53 yaşındaki cilt hücrelerinde IPS tekniğini kullandı.
TEKNİĞİN KLİNİK KULLANIMA HEMEN SUNULAMAYACAĞI BELİRTİLİYOR
Dr. Dilgeet Gill, hücrelerde gençleşme olduğunu ve 23 yaşında birinden alınmış gibi görünen cilt hücreleri elde edildiğini görünce şaşırdığını ifade etti.
Kanser riskini artıran IPS tekniğinin klinik kullanıma hemen sunulamayacağını vurgulayan araştırmacılar, artık hücreleri gençleştirmenin mümkün olduğu bilindiğinden daha güvenli bir yöntem bulabileceğini kaydetti.
Araştırmanın detayları, eLife dergisinde yayımlandı.

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Son Güncelleme: 08.04.2022 21:32
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