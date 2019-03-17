Bilim insanları antibiyotiklerin direnişini ölçmek için bakterilere tuzak kurdu

İngiltere'nin York Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı tek bir bakterinin uygulanan herhangi bir antibiyotiğe gösterdiği direnci 24 ila 48 saat içinde ortaya koyan yeni bir test geliştirdi.

Bakterilere "hidrodinamik tuzak" kurduklarını açıklayan araştırmacılar, bu yöntemin "yüzlerce bakterinin hareket ve formunu aynı anda gözlemlemeye imkan verdiğini" dile getirdi. Bilim insanlarına göre bu uygulama kullanılan antibiyotiğin etkisini daha iyi izleyebilmeyi mümkün kılıyor.

"Lab on a Chip" dergisinde yayınlanan araştırmayı fizik, biyoloji, matematik ve mühendislik alanlarında uzman bilim insanları hazırladı..Bilim insanlarının yeni yöntemi bir bakteri grubunun kullanılan antibiyotiğe direnip direnemeyeceğini bir kaç saat içinde gösterdi.

Araştırmacılardan fizikçi Giampaolo Pitruzzello yeni geliştirilen testle, "Bir tabakta büyük bakteri kültürleri yetiştirmek yerine bir kerede farklı karakterdeki bakterilerin özelliklerinin test edilebildiğini" dile getirdi.