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Bilim, Ağlayan Bebeği Yatıştırmak İçin 'En İyi Yöntemi' Buldu

14 Eylül 2022 Çarşamba 10:45
Bilim, Ağlayan Bebeği Yatıştırmak İçin 'En İyi Yöntemi' Buldu

Bilim insanları, ağlayan bir bebeği yatıştırmak için en iyi yöntemi bulmak amacıyla yaptıkları araştırmada en yakın cevaba ulaştlar.

Japonya’da ve İtalya’da yapılan deneyler Current Biology dergisinde yayınlandı.

Buna göre, bebeğin kucağa alınarak 5 dakika boyunca yürünmesi sonra oturularak kucakta beş - sekiz dakika daha bu şekilde tutulması tavsiye ediliyor.

Bebeğin bu süre sonunda yeniden yatırılması öneriliyor.

Araştırmanın başyazarı Japonya’daki RIKEN Bilim Merkezi’nden Kumi Kuroda, dört çocuk büyütmesine karşın, bu sonucu kendisinin dahi öngöremediğini söyledi.

-Araştırma nasıl yapıldı?

Ekip araştırmayı önce köpekler, maymunlar ve farelerdeki ‘taşıma etkileşimi’ üzerine yaptı.

Bu memelilerin yavrularını alarak yürümeye başlamasıyla, bebeğin sessizleştiği, kalp atışının yavaşladığı tespit edildi.

İnsanlı araştırma ise 21 annenin katılması ile yapıldı.

0 ila 7 aylık bebekleri olan anneler, dört durum için test edildi: yürürken ağlama, oturur durumdaki annenin kucağında tutulma, hareketsiz beşikte yatırılma ve sallanan beşikte yatırılma…

Araştırma sonucu ağlama durumunun, taşımanın başlamasından 30 saniye sonra azaldığı ve bebeğin kalp atışlarının yavaşladığı tespit edildi. Benzer bir etki beşikte sallanırken de elde edildi. Fakat hareketsiz tutulmak bebeği yatıştırmadı.

Bunun, genel kanının aksine, anne kucağının bebeği yatıştırmada eksik kaldığının, taşıma etkileşiminin önemli bir etken olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

Sonrasında yeni doğanların beş dakika taşınması etkisi incelendi. Bu incelemede yüzde 46’lık bir oranın bu sürede uykuya daldığı tespit edildi. Süre bir dakika artırıldığında yüzde 18’i daha uyudu.

Bu yöntemin yalnızca ağlamayı sonlandırmadığı, uyku sürecini başlattığı da tespit edildi.

Ancak bu bebeklerin üçte biri yatağa yatırıldıktan 20 saniye sonra uyandı.

Kardiyogram okumaları, bebeklerin annelerinden ayrıldıkları anda kalp atışlarının arttığını gösterdi.

Buna karşın yatırılmadan bir süre daha tutulan bebeklerin, daha az uyandığı görüldü.

Kumi Kuroda, araştırma öncesi bebeklerin yatış şekillerinin daha önemli olduğunu düşündüğünü itiraf etti.

Araştırmayı yapan bilim insanları, özellikle tecrübesiz anne ve babalara yardım etmeyi amaçladıklarını söylediler

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Son Güncelleme: 14.09.2022 11:16
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