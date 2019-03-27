banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91079
ALTIN
227.832
DOLAR
5.3006
STERLİN
7.1997
EURO
5.9681
İki doktor hakkında soruşturma açıldı
İKİ DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
17 araç trafikten men edildi
17 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Kıb-Tek'ten fatura uyarısı
KIB-TEK'TEN FATURA UYARISI
Girne'de kavga
GİRNE'DE KAVGA
banner307

"bilgisayar Biliminin Nobel\'i" Yapay Zekanın Öncülerine Verildi

Ankara, 27 Mart 19 (.):

"bilgisayar Biliminin Nobel\'i" Yapay Zekanın Öncülerine Verildi

Ankara, 27 Mart 19 (.):

27 Mart 2019 Çarşamba 14:14

Ankara, 27 Mart 19 (.): "Bilgisayar biliminin Nobel'i" olarak adlandırılan A.M. Turing Ödülü, bu yıl yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Kanadalı Yoshua Bengio, İngiliz Geoffrey Hinton ve Fransız Yann LeCun arasında paylaştırıldı.

Ödülü veren New York merkezli Bilgisayar Makineleri Derneğinden (ACM) yapılan açıklamada, Bengio, Hinton ve LeCun'un yapay sinir ağları ve derin öğrenme kavramlarını bilgisayar bilimine uyarlayan çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bengio, Hinton ve LeCun'un birlikte ve ayrı ayrı yaptığı çalışmaların günümüzde bilgisayar görüşünden ses tanımaya, doğal dil işlemeden robot bilimine kadar çok sayıda yapay zeka kullanan teknolojiye öncülük ettiği kaydedildi.

Yapay sinir ağlarını kullanarak bilgisayarların veri örüntülerini algılaması ve insan zekasını taklit etmesi fikrinin ilk 1980'lerde gündeme geldiğine dikkat çekilen açıklamada, 2000'lerin başında Bengio, Hinton ve LeCun'un da aralarında olduğu bir grup bilgisayar bilimcinin bu yaklaşımı sürdürmekteki ısrarı sayesinde yapay zekanın bugün sürücüsüz araçlardan, hastalıkların teşhisine çok sayıda teknolojiye yol gösteren hakim paradigma haline geldiği vurgulandı.

Bengio, Hinton ve LeCun ödülle birlikte 1 milyon dolarlık para armağanının sahibi oldu. Ödülle verilen para ödülü Amerikan teknoloji şirketi Google tarafından karşılıyor.

Halen Kanada'nın Montreal Üniversitesinde bilgisayar bilimi dersleri veren Bengio, Quebec eyaletindeki Yapay Zeka Enstitüsünün direktörlüğü görevini yürütüyor.

Google'da Başkan Yardımcısı ve Başmühendis olarak görev yapan Hinton ise aynı zamanda Toronto Üniversitesi'nde ders veriyor. 

LeCun ise Facebook'taki Başkan Yardımcılığı ve Başmühendislik görevlerinin yanı sıra New York Üniversitesinde dersler veriyor.

ABD'de 1947 yılında kurulan Bilgisayar Makineleri Derneği (ACM) bilgisayar bilimi alanındaki dünyanın en eski meslek kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

(AA/GÖZ/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'den Golan Tepeleri Kararına Tepki
Ab'den Golan Tepeleri Kararına Tepki
İngiliz Parlamentosu Brexıt Senaryolarını Oylamaya Hazırlanıyor
İngiliz Parlamentosu Brexıt Senaryolarını Oylamaya Hazırlanıyor
İsveç'in En Büyük Bankalarından Swenbank'a Polis Baskını
İsveç'in En Büyük Bankalarından Swenbank'a Polis Baskını
İran'daki sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi
İran'daki sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi
Hint bilim insanları uzaysavar füzeyle bir uydu vurdu
Hint bilim insanları uzaysavar füzeyle bir uydu vurdu
New York'ta kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi
New York'ta kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi
Yemen'de hastaneye hava saldırısı
Yemen'de hastaneye hava saldırısı
Brexit'in iptaline ilişkin dilekçe 1 Nisan'da tartışılacak
Brexit'in iptaline ilişkin dilekçe 1 Nisan'da tartışılacak
Cezayir Ordusundan “Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması“ talebi
Cezayir Ordusundan “Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması“ talebi
İsrail Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu
İsrail Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim