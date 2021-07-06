Bilgisayar korsanları 70 milyon dolar fidye istiyor

200'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere dünya genelinde bin dolayında şirkete siber saldırı düzenlendi. Şimdi de bu saldırıları düzenleyenler fidye istedi.

Fidye talebi internetin karanlık ağında yer alan bir platforma gönderildi. Bilgisayar korsanları saldırının yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırabileceklerini savundu. Bunun karşılığında da 70 milyon dolar talep ettiler.

Saldırıların 'Rusya bağlantılı olduğu' iddiası

Saldırılar Cuma günü Florida merkezli bir bilişim şirketi üzerinden fidye yazılımı kullanılarak düzenlenmişti. Bu şirketin yazılımını kullanan şirketler de saldırıdan etkilendi.

Saldırıyı yapan suç örgütünün, Rusya bağlantılı olduğu ve siber suç dünyasının en tanınmışları arasında yer aldığı iddia ediliyor.

"Saldırının arkasında Rusya varsa karşılık veririz"

Siber saldırı Washington yönetimini de harekete geçirdi.

Amerikan istihbarat kuruluşları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine saldırının Rusya kaynaklı olup olmadığını araştırıyor.

Biden, "Saldırının arkasında Rusya varsa karşılık veririz" açıklaması yapmıştı.