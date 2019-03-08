Bildiğiniz sosyal medyayı unutun: Yepyeni bir dünya geliyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, önümüzdeki yıllarda sosyal medyanın bugünkünden çok farklı olacağını açıkladı. Facebook'un İcra Kurulu Başkanı (CEO) Zuckerberg, firmanın yeni dönemde "özel hayatın mahremiyeti" ilkesine odaklanan bir vizyonla hareket edeceğini duyurdu.

Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Zuckerberg, yeni şifreleme sistemiyle kullanıcıların bir birleri arasında paylaştıkları mesajların üçüncü şahıslar tarafından görülmesinin önüne geçileceğini belirtti.

İnsanların kendileriyle kimlerin iletişime geçebileceğini kolayca belirleyebildikleri, istemedikleri şahısların giriş sağlayamadığı mahrem platformlara sahip olmaları gerektiğini dile getirdi.

Zuckerberg, yeni dönemin temel ilkelerinin başlıcalarını; özel etkileşim, şifreleme, paylaşımların görünme sürelerini düşürme, güvenlik, sosyal medya platformları arasında güvenli ve kolay geçişler yapabilme ve veri depolama güvenliği şeklinde sıraladı.

Zuckerberg, geçtiğimiz 15 yılda Instagram ve Facebook'un insanlara bir biriyle iletişim kurduran "dijital bir şehir meydanı" görüntüsü verdiğini belirtti. Ancak kullanıcıların daha fazla "özel iletişim kurmayı" istemesi sebebiyle bu platformların "oturma odasının dijital karşılığı" olacağını açıkladı.

Zuckerberg, "İnternetin geleceği ile ilgili düşündüğümde, mahremiyet odaklı iletişime odaklanan platformların bugünün açık platformlarından daha önemli bir hale dönüşeceğini düşünüyorum." dedi.

Facebook'un CEO'su, "Mahremiyet insanlara kendileri olmaları için gerekli özgürlüğü veriyor." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından kişisel verileri izinsiz topladığı ortaya çıkınca, Zuckerberg eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Amerikalı iş adamı, verilerin kötüye kullanılması nedeniyle Avrupalı kullanıcılardan özür diledi.