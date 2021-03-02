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Biden’a “insan hakları” hatırlatması

ABD Temsilciler Meclisi'nin 170 üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkilere yönelik politikasını formüle ederken "insan hakları meselelerine" değinmesi çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.  

02 Mart 2021 Salı 13:00
Biden’a “insan hakları” hatırlatması
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ABD basınında çıkan haberlere göre, Temsilciler Meclisi'nde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanattan 170 vekilin imzaladığı 26 Şubat tarihli mektup, dün kamuya açıklandı. 
İmzacıları arasında ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Başkanı Greg Meeks ve Cumhuriyetçi vekil Mike McCaul'un bulunduğu mektupta, Türkiye-ABD ilişkileri için "İkili ilişkilerimizde stratejik meseleler haklı olarak özel önem arz etmiştir ancak Türkiye'de büyük insan hakları ihlalleri ve demokrasiden uzaklaşma da önemli bir endişe kaynağıdır." ifadesi kullanıldı.

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Son Güncelleme: 02.03.2021 14:01
Anahtar Kelimeler:
Insan HaklarıAbd Temsilciler MeclisiJoe Biden
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