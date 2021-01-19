Biden, seyahat yasağını uygulamaya devam edecek

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırma kararına karşı çıkarak, söz konusu yasakları kendi yönetiminin sürdüreceğini açıkladı.