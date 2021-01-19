Biden, seyahat yasağını uygulamaya devam edecek

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın, Beyaz Saray Sözcülüğüne seçtiği Jen Psaki, Twitter hesabından, "Sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda yönetimin söz konusu (seyahat) kısıtlamaları 26 Ocak'ta kaldırma gibi bir niyeti yok, aksine Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uluslararası seyahat konusundaki halk sağlığı önlemlerini artırmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın, Beyaz Saray Sözcülüğüne seçtiği Jen Psaki, Twitter hesabından, "Sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda yönetimin söz konusu (seyahat) kısıtlamaları 26 Ocak'ta kaldırma gibi bir niyeti yok, aksine Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uluslararası seyahat konusundaki halk sağlığı önlemlerini artırmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.