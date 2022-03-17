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Bıden: “Putin'in zalimlikleri insanlık dışı“

17 Mart 2022 Perşembe 19:15
Bıden: “Putin'in zalimlikleri insanlık dışı“

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." ifadesini kullandı.
Biden, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Oval Ofis'te çevrim içi gerçekleştirdiği görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Martin ile bugün yüz yüze görüşme planları olduğunu ancak Martin'in Kovid-19 testinin dün gece pozitif çıkması nedeniyle görüşmeyi çevrim içi yapma kararı aldıklarını aktaran Biden, İrlanda Başbakanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Biden, görüşmede Martin'in, İrlandalıların ulusal günü olan Aziz Patrick Günü'nü de kutladı.
Görüşmeyi tüm dünyanın daha çok birliğe ihtiyaç duyduğu bir zamanda gerçekleştirdiklerini kaydeden Biden, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." dedi.
Biden, İrlanda'nın dünya sahnesindeki yerinin önemine dikkati çekerek, İrlanda'nın Putin yönetimine uyguladığı yaptırımların da önemli olduğunu vurguladı.
Öte yandan Biden, ABD'nin, Kuzey İrlanda'da Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması'na (Hayırlı Cuma Anlaşması) desteğinin sürdüğünü de dile getirdi.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 20:36
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