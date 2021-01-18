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Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, göreve başladıktan hemen sonra, Donald Trump'ın "Müslüman ülkelere vize yasağı" ve "Paris İklim Anlaşmasından çekilme" gibi bazı kararlarını geri çevirecek kararnameleri imzalayacağı açıklandı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:00
Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak
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20 Ocak'ta yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden'ın Özel Kalem Müdürü Ron Klain'in başkanlık ekibine yolladığı bilgi notu, Amerikan medyasına yansıdı.

Söz konusu nota göre, Biden, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz imzalayacağı başkanlık kararnameleriyle Trump döneminde alınan bazı tartışmalı kararları tersine çevirecek.

Müslüman ülkelere vize yasağı kalkacak

Biden, "nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere vize yasağını" kaldıracak, ABD'nin yeniden Paris İklim Anlaşması'na döndüğünü ilan edecek, Meksika sınırındaki göçmen ailelerin dağılması uygulamasını sonlandıracak ve ilgili mekan ve yerlerde maske takmayı zorunlu hale getirecek.

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Klain ayrıca, ilk 10 gününde Biden'ın buna benzer çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağını ve Trump dönemindeki bazı uygulamalara derhal son verileceğini belirtti.

Öte yandan Klain, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ve ekonomik yansımalarıyla da mücadele eden ABD'de, Biden yönetiminin ilk hedeflerinden birinin de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini Kongreden geçirip onaylamak olduğunu kaydetti.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.

ABD Kongresi'nde 6 Ocak günü yaşanan baskında, 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.

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Joe BidenAbd Vize YasağıMüslüman ülkelere Vize Yasağı
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