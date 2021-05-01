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Biden'ın skandal sözlerine karşın belgeli kanıt:

Geçtiğimiz günlerde Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesi büyük yankı uyandırmış, Türkiye'den kınamalar peş peşe gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, dönemle ilgili tüm belgelerin Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda olduğunu söyleyerek, "Her şey açıkça görülüyor, Ermenilerin buradan çıkarılmasına lüzum yoktur, sevk edilirlerse de geri dönebileceklerine dair belgeler elimizde, hepsi de erişime açık" ifadelerine yer verdi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:13
Biden'ın skandal sözlerine karşın belgeli kanıt:
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin kullandığı 'soykırım' ifadesine Türkiye 'arşiv' resti çekti. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, devlet hafızasında yer alan o belgelerden bazılarını anlatarak, konuyla ilgili olan yüz binlerce arşivin erişime açık olduğunu belirtti.

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YÜZ BİNLERCE BELGE VAR
CNN Türk'ün haberine göre, Prof. Dr. Uğur Ünal, "Bugün 100 milyonun üzerinde belge var. Bunların yüzbinlerce 1915 olayları ile ilişkili olduğunu görüyoruz. Devlet Arşivleri Başkanlığımız yüz binlerce belgeyi araştırmaya açmış durumdadır. Bu belgede Diyarbakır, Harput, Sivas... 'Buradaki Ermenilerin buradan çıkarılmasına lüzum yoktur' diyerek dahiliye nezaretinden Erzurum'a gönderilmiş olan bir kararı görüyoruz. Ahvali harbiye dolayısıyla bir mahalden çıkarılarak diğerine sevk edilen bilimum ahalinin o gönderilmiş oldukları yere avdetlerine, yani geri dönmesine müsaade edildiği, geri dönecekleri, aynı şekilde mallarına sahip olabilecekleri ifade ediliyor" dedi.

14 SENEDE 5 ERMENİ TARİHÇİ GELMİŞ
Arşivlerdeki belgeler için Ermeni tarihçilerinin gelip gelmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ünal, "Son 14 sene içerisinde sadece Ermeni 5 araştırmacının geldiği kayıtlarımızda yer alıyor" yanıtını verdi.

BELGELER ARAŞTIRMACILARA AÇIK
1915 olaylarını incelemek isteyen tarihçiler, devlet arşivlerindeki araştırma salonunda hem basılı eserleri hem de döneme ait yüz binlerce belgenin dijital kopyalarını inceleyebiliyorlar.

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