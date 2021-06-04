banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Kim bu bürokratlar?
Kim bu bürokratlar?
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
banner376
Flaş Haber
463 gün sonra yeniden!
Kapat

Biden'dan 58 Çinli firmaya yatırım yasağı

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli 58 savunma ve gözetleme şirketine, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerinde rol aldıkları gerekçesiyle yatırım yasağı getirdi.

04 Haziran 2021 Cuma 10:00
Biden'dan 58 Çinli firmaya yatırım yasağı
banner337

ABD Başkanı Joe Biden, yeni imzaladığı kararnamede, "ürettikleri ya da kullandıkları gözetleme teknolojileri Sincan'daki Müslümanları ve Hong Kong'daki aktivistleri bastırmak için Çin tarafından kullanıldığı tespit edilen" Çinli 58 firmaya ABD yatırımları için yasak getirdiğini bildirdi.


Kararnamede, Çin'in söz konusu eylemleri ile insan hakları ihlalleri işlediği ve bu firmaların ürettikleri teknolojiler ile Çin'e destek verdiği kaydedildi.


banner341
Söz konusu kararnamenin 2 Ağustos'ta devreye gireceği belirtilirken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu listede zaman içinde güncellemeler yapılabileceği belirtildi.

 

banner360
Son Güncelleme: 04.06.2021 11:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyrut Limanı patlamasının nedeni 2 ay içinde kesinleşecek
Beyrut Limanı patlamasının nedeni 2 ay içinde kesinleşecek
İngiltere, Avrupa'da özel jetlerin neden olduğu hava kirliliğinde ilk sırada
İngiltere, Avrupa'da özel jetlerin neden olduğu hava kirliliğinde ilk sırada
Filistin Direniş Güçleri, Gazze'de İsrail İha'larına ateş açtı
Filistin Direniş Güçleri, Gazze'de İsrail İha'larına ateş açtı
Zarif: “Netanyahu da Trump gibi tarihin çöplüğüne atılacak“
Zarif: “Netanyahu da Trump gibi tarihin çöplüğüne atılacak“
DSÖ'den açıklama
DSÖ'den açıklama
25 milyon dozun yaklaşık 19 milyonu COVAX aracılığıyla paylaşılacak
25 milyon dozun yaklaşık 19 milyonu COVAX aracılığıyla paylaşılacak
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
AB aday ülkelere 14,1 milyar euro destek verecek
AB aday ülkelere 14,1 milyar euro destek verecek
Bilim insanları, yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri ortaya koydu
Bilim insanları, yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri ortaya koydu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim