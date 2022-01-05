banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner404

Biden: COVID-19 vakaları daha da artacak

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının etkisiyle ülkedeki vaka sayılarının daha da artabileceğini söyledi. Biden, Pfizer'ın COVID-19 ilacı siparişlerini 2 katına çıkardıklarını duyurdu.

05 Ocak 2022 Çarşamba 11:35
Biden: COVID-19 vakaları daha da artacak

Omicron varyantının son günlerde ülkede hızla arttığına işaret eden ABD Başkanı Joe Biden, "Omicron oldukça bulaşıcı, gelecek günlerde COVID-19 vakalarının daha da arttığını göreceksiniz" dedi.

Omicron'dan korunmak için en güvenli yolun aşı olmak olduğunu vurgulayan Biden, "Şu anda aşı olmamanın hiçbir bahanesi olamaz" dedi.

20 milyon ilaç sipariş edildi

banner341
Pfizer'ın geliştirdiği ve ağızdan alınan COVID-19 ilacının hastaneye yatma oranlarını ciddi oranda düşürdüğünü anlatan Biden, "Ekibime, Pfizer ilacı siparişini 10 milyondan 20 milyona çıkarmaları için talimat verdim. Bu ilaçlar, gelecek aylarda halka ulaşacak" dedi.

Vaka sayısı 1 milyonu aştı

Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı, ABD’de günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

Ülkedeki COVID-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 oldu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron: “Aşısızların hayatını zorlaştıracağım”
Macron: “Aşısızların hayatını zorlaştıracağım”
ABD'de kar fırtınası: 3 kişi öldü
ABD'de kar fırtınası: 3 kişi öldü
Kanada'nın yerli çocuk utancı: 20 milyar dolar tazminat ödenecek
Kanada'nın yerli çocuk utancı: 20 milyar dolar tazminat ödenecek
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor
"(7482) 1994 PC1" adıyla bilinen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek
"(7482) 1994 PC1" adıyla bilinen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu
21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda covid-19 aşısı yapıldı
21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda covid-19 aşısı yapıldı
DSÖ: “Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik”
DSÖ: “Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik”
Nato Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanacak
Nato Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanacak
Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!
Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim