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Biden, başkan olduktan sonra Netanyahu ile ilk kez görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'in, göreve geldikten sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez yaptığı görüşmede, ABD-İsrail ortaklığının devamı, Orta Doğu barışı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ele alındı.

18 Şubat 2021 Perşembe 10:00
Biden, başkan olduktan sonra Netanyahu ile ilk kez görüştü
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 Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Biden, görüşmede, "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" dile getirirken, savunma iş birliği dahil ABD-İsrail ortaklığını tüm yönleriyle güçlendirme konusundaki niyetini ifade etti. 
İki lider, İran dahil bölgesel güvenlik konularına ilişkin iki ülke arasındaki dayanışma ve yakın istişarenin önemine vurgu yaptı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkan, İsrail ile Arap ve Müslüman dünyasındaki ülkeler arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecine ABD'nin desteğini vurguladı. Kendisi, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki barış da dahil, bölgede barışın yayılmasına yönelik çabaların önemine dikkat çekti. İki lider, bölgenin yüzleştiği meydan okumalar karşısında stratejik işbirliğini sürdürmenin iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunu teyit etti."

 

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Son Güncelleme: 18.02.2021 12:21
Anahtar Kelimeler:
Biden Netanyahu Görüşmesi
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