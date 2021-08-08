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Bıçaklı saldırının zanlısının açıklaması: 6 yıldır bir kadını öldürmek istiyordum!

Tokyo'da bir trende 10 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, "6 yıldır mutlu görünen bir kadını öldürmek istediğini, kaçış yolu olmadığı için saldırısını trende gerçekleştirmeye karar verdiğini" söyledi.

08 Ağustos 2021 Pazar 09:40
Bıçaklı saldırının zanlısının açıklaması: 6 yıldır bir kadını öldürmek istiyordum!

Tokyo'da trende 10 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, polis tarafından yakalandıktan sonra suçunu itiraf etti.

36 yaşındaki Yusuke Tsushima'nın verdiği ifadede “6 yıldır mutlu görünen bir kadını öldürmek istiyordum” dediği ortaya çıktı.

Tokyo Polis Departmanı tarafından yayınlanan ifadede saldırgan, “Çok sayıda kişi öldürmek istediğim için trene gitmeyi düşündüm. Çünkü trende kaçış yolu yok” ifadelerini kullandı.

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Zanlı önce tren kompartımanında yere yağ döküp yangın çıkartmaya çalıştığını ancak tutuşmadığını söyledi.

Polis trende çakmak, yağ taşımak için kullanıldığı düşünülen konteyner ve bıçak, trenin dışında da bir cep telefonuna el koyduğunu açıkladı.

Öte yandan saldırıda yaralanan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tsushima hakkında kasten öldürme suçuyla yasal işlemler başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Bıçaklı Saldırı
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