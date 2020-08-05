Beyrut'taki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 78 can kaybı, 4 bine yakın yaralı olduğu belirtildi.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini, 4 bine yakın kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlama nedeniyle Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü.



Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de yayınladığı yazılı açıklamada, patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını, büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.



Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.



Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.



Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.



Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.



Yüksek Savunma Konseyi daha önce de Beyrut'u felaket bölgesi ilan etmişti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, patlamayı "felaket" olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.





Patlama nedeniyle ülkede bir günlük "ulusal yas" ilan eden Diyab, yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak" dedi.Başbakan Diyab, 2014'ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti. Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan'ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaşanan büyük patlamalar sonucu başkent Beyrut’un korkunç şekilde sarsıldığını belirterek, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının hasar gördüğünü ve o nedenle de oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.



Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

HARİRİ'NİN EVİ DE HASAR GÖRDÜ



Patlamada olay bölgesine yakın bir noktada bulunan eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin de hasar gördüğü, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.



Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.



Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.



Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in kendilerine ait silah depolarını hedef alması sonucu patlamanın meydana geldiğine dair iddiaları yalanladı.



Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.