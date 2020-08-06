Beyrut'ta bilanço: 135 ölü, 5000 yaralı

Başkentteki limanda meydana gelen patlama, çok büyük bir bölgeyi etkiledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözünü verdi.

Beyrut "felaket bölgesi" ilan edildi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.

Konsey ayrıca, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı aldı.

Yüksek Savunma Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili soruşturma komisyonu oluşturulduğu ve bu komisyonun 5 gün içinde bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

Güvenliği ordu sağlayacak

Ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesi, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesi kararlaştırdı.

Lübnan Başbakanı Diyab, acil yardım çağrısında bulundu

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak." dedi.

Başbakan Diyab, 2014'ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti.

Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan'ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu. Lübnan'ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, kendi bünyesinde ve ülkenin farklı bölgelerinde bulunan tüm ambulansların Beyrut'a gönderildiği bilgisini paylaştı.

Lübnan Hizbullahından açıklama

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Maddi hasar büyük

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını bildirdi.

Vali Abbud, "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." diye konuştu.

Patlayıcılar için yargıya başvurulmuş

Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahir, limandaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvurduklarını ifade etti.

Söz konusu patlayıcıların oradan çıkarılmasını talep ettiklerini ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını savunan Zahir, patlamanın nedeni için ise uzmanların raporunu beklediklerini ifade etti.

Zahir, ayrıca Beyrut Limanı'nda havai fişeklerin olup olmadığına dair bir soru üzerine de "Büyük ihtimalle havai fişekler vardı." dedi.

Sevkiyat diğer limanlardan yapılacak

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, nakliyat için Beyrut Limanı'na alternatifler üzerinde durulduğunu ve kuzeydeki Trablusşam Limanı'nın kullanılacağını belirterek, Sidon ve Sur limanlarının kapasitesinin de değerlendirildiğini ifade etti.