banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı
Üst Kurul'dan yılbaşı kararı!
Ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor
Genel Kurulu bugün toplanıyor
banner405

Beyin çipiyle atılan ilk tweet yayınlandı

Beyne sinirsel bilgisayar arayüzleri yerleştiren bir şirket, kendisini hareketsiz bırakan sinir sistemi hastalığı yaşayan bir hastanın sadece düşünerek sosyal medyada gönderi paylaşabildiğini duyurdu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 09:10
Beyin çipiyle atılan ilk tweet yayınlandı

Kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, felce neden olan ve henüz tedavisi bulunamayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından muzdarip 62 yaşındaki bir erkek, kas faaliyetine gerek olmadan düşüncelerini başkalarına iletebildi.

Açıklama, Avustralyalı erkeğin bunu yapmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Synchron isimli şirketten geldi.

Açıklamaya göre Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yolladı.

'İlk doğrudan düşünce tweeti' O'Keefe'nin beyninden kablosuz olarak gönderildi.

banner341

İmplant damar yolu ile yerleştirildi

ALS'nin neden olduğu ilerleyici felç sonrası O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuştu.

'Hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan' implant, kafatası delinmeksizin şah damarı yoluyla yerleştirildi.

Şirket, O'Keefe'nin "Şimdi bilgisayarda nereye tıklamak istediğimi düşünmem yetiyor ve e-posta gönderebiliyor, banka işlemi yapabiliyor,

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
California'da köpek balığı saldırısı
California'da köpek balığı saldırısı
Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı
Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı
BM'den Myanmar'daki şiddet olaylarına tepki
BM'den Myanmar'daki şiddet olaylarına tepki
Dünya genelinde vaka sayısı 280 milyonu geçti
Dünya genelinde vaka sayısı 280 milyonu geçti
Noel tatilini Omicron vurdu, 7 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi
Noel tatilini Omicron vurdu, 7 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi
Brezilya sel felaketi: 18 ölü
Brezilya sel felaketi: 18 ölü
Mahkemelerde yapay zeka (AI) dönemi mi başlıyor?
Mahkemelerde yapay zeka (AI) dönemi mi başlıyor?
Omicron ile enfekte olan bazı kişilerde farklı semptomlar da gözlendi
Omicron ile enfekte olan bazı kişilerde farklı semptomlar da gözlendi
Taliban, kadınlara erkek refakatçi olmadan seyahat etmeyi yasakladı
Taliban, kadınlara erkek refakatçi olmadan seyahat etmeyi yasakladı
Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu
Libya'da 27 göçmenin cesedi sahile vurdu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim