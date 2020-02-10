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Beyaz Saray’da saldırgan paniği: Trump'ı öldürmeye geldim

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı bir şüphelinin Trump'ı öldürmeye geldiğini söyleyerek Beyaz Saray'a girmeye çalıştığı ve gözaltına alındığı duyuruldu.

Beyaz Saray’da saldırgan paniği: Trump'ı öldürmeye geldim

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı bir şüphelinin Trump'ı öldürmeye geldiğini söyleyerek Beyaz Saray'a girmeye çalıştığı ve gözaltına alındığı duyuruldu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 09:27
Beyaz Saray’da saldırgan paniği: Trump'ı öldürmeye geldim

Beyaz Saray'da şüpheli bir kişinin Başkan Trump’ı öldürmeye geldiğini söylemesiyle panik yaşandı.

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşında Roger Hedgpeth adında Floridalı olduğu belirtilen bıçaklı şüphelinin, Beyaz Saray'a girmeye çalıştığını belirtti.

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Açıklamaya göre şüpheli, devriye gezen bir Gizli Servis Ajanına Trump'ı öldürmek için orada olduğunu söyledi.

Washington DC Polis merkezi tarafından, 25 yaşındaki Roger Hedgpeth'in Başkan Trump’a, bedensel zarar verme tehdidinde bulunmaktan tutuklandığı duyurulurken, şüphelinin üzerinde kılıfta bulunan büyük bıçağa el konulduğunu bildirdi.

Şüphelinin zihinsel sağlık durumunun değerlendirmesi için bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray Saldırı
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