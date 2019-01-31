Beyaz Saray: Venezuela altınını ve petrolünü almayın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Venezuela’ya karşı aldığı yaptırım kararlarının ardından bu ülkenin altınının ya da petrolünün alınmaması için çağrı yaptı.

Venezuelalı muhaliflerse ülkeye inen Rus uçağının merkez bankasında bulunan 20 ton altın için geldiğini öne sürdü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bankacılara, borsacılara ve tüccarlara önerim; Maduro mafyası tarafından Venezuela halkından çalınan altın, petrol ya da diğer ticari eşyaları almayın. Eyleme geçmek için hazır bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.



Rus uçağı altın için geldi iddiası

Bolton’ın açıklaması, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro’nun gemiyle altın rezervlerini yurt dışına kaçıracağı iddialarının ardından geldi.

Rusya’ya ait bir yolcu uçağının Moskova’dan Venezuela’ya doğrudan uçuş yaparak havaalanında bekletilmesi spekülasyonlara yol açmıştı. Uçağın merkez bankasına ait 20 ton altını kaçırmak için kullanılacağı ileri sürülmüştü.

Sosyal medya hesabından bu iddiayı ortaya atan muhalif siyasetçi Jose Guerra, sözlerini destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.

Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaya göre Başkan Donald Trump, kendini Venezuela’nın geçici başkanı ilan eden juan Guaido ile telefonda görüşerek “demokrasiyi yeniden kazanma mücadelesi”ni desteklediğini bildirmişti.