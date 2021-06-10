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Beyaz Saray: “Erdoğan-Biden görüşmesi yüzyüze diplomasi için bir fırsat”

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yurt dışı ziyaret programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiğini belirterek, 14 Haziran'daki görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağını vurguladı.

10 Haziran 2021 Perşembe 09:00
Beyaz Saray: “Erdoğan-Biden görüşmesi yüzyüze diplomasi için bir fırsat”
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Psaki, ABD Başkanı Biden'ın Washington'dan İngiltere'ye seyahat ettiği sırada uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'de yapacakları ikili görüşmeden beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Bu ilişki, yapıcı bir şekilde birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir NATO ortağıyla olan ilişki. Bu, Başkan Biden'ın, ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasiye sahip olmak için bir fırsat." ifadesini kullandı.

Psaki, söz konusu görüşmede masada hangi konuların olacağı sorusuna ise "Küresel toplumu etkileyen bölgesel güvenlik konularını görüşeceklerine eminim, aynı şekilde Kovid-19 ve ekonomi de konular dahilinde olacaktır. Görüşme zamanı yaklaştıkça elimizde daha çok detay olacaktır." yanıtını verdi.

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BİDEN'IN 1 HAFTALIK AVRUPA ZİYARETİ TAKVİMİ

ABD Başkanı Biden'ın bugün başlayan turunda ilk durağı İngiltere olacak. Biden, burada Başbakan Boris Johnson ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek ve 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 Zirvesi'ne katılacak.

Biden, İngiltere'nin ardından 13 Haziran günü Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Biden, 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve ardından 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

 

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Son Güncelleme: 10.06.2021 10:06
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