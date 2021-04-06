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Beyaz Saray'dan Viyana'daki görüşmeler öncesi “İran konusunda duruşumuz değişmedi“ mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yarın başlayacak İran nükleer anlaşması görüşmeleri öncesi, "ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran ile müzakerelere nasıl yaklaşacağımız ya da yaklaşmamız gerektiği konusunda duruşu değişmedi." açıklamasında bulundu.

06 Nisan 2021 Salı 09:00
Beyaz Saray'dan Viyana'daki görüşmeler öncesi “İran konusunda duruşumuz değişmedi“ mesajı
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci Viyana’da İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu anlaşmaya geri dönmesinin görüşüleceği toplantıların yarın başlayacağını anımsatarak, Biden'ın nükleer anlaşmaya geri dönme sürecinin uzamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığını sordu.

Psaki, diplomasinin zaman gerektirdiğini vurgulayarak, "Şu anda bu anlaşmaya geri dönüş sürecinin ne kadar süreceğine ya da bizi neler beklediğine ilişkin bir tahminde bulunamam. Şimdilik Avrupalı müttefiklik üzerimizden dolaylı görüşmeler olacak ve diplomasi bizim önceliğimiz olmaya devam edecek." yanıtını verdi.

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Biden'ın İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda bir politika değişikliğine gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Biden'ın, İran ile müzakerelere nasıl yaklaşacağımız ya da yaklaşmamız gerektiği konusunda duruşu değişmedi. Gelecek günlerde, İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarına geri dönmesi için atması gerektiği adımlar konuşulacaktır. Bundan sonra da ABD'nin yaptırımlar konusundaki adımları görüşülebilir. Şu anda görüşmelerin çok başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Afganistan'dan Amerikan askerlerinin tamamen çekilmesi için verilen 1 Mayıs tarihine kadar çekilmenin tamamlanıp tamamlanmayacağının sorulması üzerine, "Biden'ın da daha önce söylediği gibi 1 Mayıs'a kadar tam çekilme, bölgedeki lojistik durumdan dolayı zor görünüyor." ifadesini kullandı.

Afganistan'dan çekilme konusunda en doğru kararı vermek istediklerini ve bölgedeki müttefikleri ile görüştüklerini vurgulayan Psaki, "Biden'ın bir karara varmak için zamana ihtiyacı var." dedi.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 10:51
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