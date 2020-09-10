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Beyaz Saray'dan Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterilmesine İlişkin Açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin,

10 Eylül 2020 Perşembe 09:38
Beyaz Saray'dan Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterilmesine İlişkin Açıklama
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin, "İsrail ve BAE arasındaki bu tarihi diplomatik ilerleme, çeyrek asırdan daha uzun bir zamandır Orta Doğu'da barışa yönelik atılmış en önemli adımdır." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın BAE-İsrail anlaşmasına aracılık etmesi hasebiyle Nobel Barış Ödülüne aday gösterildiğini belirterek, "İsrail ve BAE arasındaki bu tarihi diplomatik ilerleme, çeyrek asırdan daha uzun bir zamandır Orta Doğu'da barışa yönelik atılmış en önemli adımdır." ifadesini kullandı.

Trump'ın Nobel adaylığının, uluslararası toplumun barış anlaşmalarına desteğinin ve Orta Doğu'ya yönelik inancının zor bir dönemden geçtiği bir zamanda geldiğine işaret eden McEnany, "ABD'nin bölgedeki en yakın iki ortağını birleştirmesiyle bu anlaşma daha barışçıl, güvenli ve müreffeh bir Orta Doğu yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Söz konusu anlaşmanın Trump'ın "cesur diplomasisi ve vizyonunun" bir ahdi olduğunun altını çizen McEnany, "Başkan Trump, Nobel'e aday gösterilmekten dolayı onur duymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

McEnany, BAE- İsrail anlaşmanın resmi töreni için 15 Eylül'de Trump'ın İsrail ve BAE'li heyetlere ev sahipliği yapacağını da anımsattı.

Açıklamanın ardından, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında da konuya değinen McEnany, "Bu adaylık, Başkan Trump için zor kazanılmış ve çok hak edilmiş bir onurdur." ifadesini kullandı.

Trump'ın son dönemde Kosova ve Sırbistan arasındaki ekonomik normalleşme sürecine de aracılık ettiğini anımsatan McEnany, "Başkan Trump, Amerikan başkanlarının 39 yıldır ABD'nin ya bir savaş başlatması ya da ülkeyi uluslararası bir silahlı çatışmanın içine çekme çizgisini kırmıştır. Bunlar, Trump'ın olaylara dışarıdan biri gibi bakmasının ve liderliğinin bir sonucudur. Trump, eski zorluklara yeni çözümler getirmekte ve Amerikan halkı için çözümler sunmaktadır." dedi.

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Son Güncelleme: 10.09.2020 09:47
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpBeyaz Saray
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