banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99099
ALTIN
265.386
DOLAR
5.4808
STERLİN
6.5852
EURO
6.1374
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
ULTRAVİYOLE RADYASYONU UYARISI!
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Bernie Sanders Seçilirse Ufo\'larla İlgili Bilgileri Paylaşacak

Ankara, 9 Ağustos 19 : ABD\'de 2020\'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, seçilmesi durumunda UFO\'larla ilgili her türlü bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Bernie Sanders Seçilirse Ufo\'larla İlgili Bilgileri Paylaşacak

Ankara, 9 Ağustos 19 : ABD\'de 2020\'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, seçilmesi durumunda UFO\'larla ilgili her türlü bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:30
Bernie Sanders Seçilirse Ufo\'larla İlgili Bilgileri Paylaşacak

Ankara, 9 Ağustos 19 : ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, seçilmesi durumunda UFO'larla ilgili her türlü bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Fox News'in haberine göre, ABD'de yayın yapan bir podcast programına konuk olan Sanders, karısının, bir senatör olarak UFO'larla ilgili ne kadar bilgi sahibi olabileceğini sorduğunu, kendisinin de ona başkan seçilirse uzaylılarla ilgili devletin elindeki tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşma sözünü verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayında ABC'de katıldığı bir programda, askeri pilotların son zamanlarda gördüğünü ileri sürdüğü hareket eden bazı gök cisimleriyle ilgili olarak kendisine kısa bir bilgi notu geldiğini, ancak UFO'lara inanmadığını belirtmişti.

banner317
New York Times'ın mayıs ayında yayımladığı bir haberde, ABD donanmasında çalışan bazı pilotların, 2014 ve 2015 yıllarında ülkenin doğu kıyılarında tanımlanamayan uçan cisimler gördüğü ifade edilmişti.

Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırma (SETI) Enstitüsünden gökbilimci Seth Shostak da uçan cisimlerle ilgili olarak, radar sistemlerinde yapılan her türlü iyileştirmenin ardından görülen bazı teknik sorunların, buna yol açabileceğini kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı haziran ayında senatonun istihbarat kurulu başkan yardımcısı Virgiana Senatörü Mark Warner'a konuyla ilgili brifing vermiş, ancak meselenin dünya dışı varlıklardan ziyade güvenlik meselesi boyutunda ele alındığı aktarılmıştı.

ABD'de 2016 yılında başkanlık için yarışan Hilary Clinton da New Hampshire'de yayın yapan The Conway Daily Sun gazetesine verdiği demeçte, belki de uzaylıların dünyayı defalarca ziyaret etmiş olabileceğini söylemiş ve UFO meselesinin özünü öğreneceğini dile getirmişti.

(AA/AK/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da Aşırı Yağışlar Etkisini Sürdürüyor
Hindistan'da Aşırı Yağışlar Etkisini Sürdürüyor
Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu
Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu
Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında
Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında
Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm
Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm
BM insan hakları uzmanlarından, uluslararası topluma “Filistin“ çağrısı
BM insan hakları uzmanlarından, uluslararası topluma “Filistin“ çağrısı
On Bir Milyar Yaşındaki Galaksiler Görüntülendi
On Bir Milyar Yaşındaki Galaksiler Görüntülendi
Whatsapp'ta Mesajları Değiştirebilen Güvenlik Açığı
Whatsapp'ta Mesajları Değiştirebilen Güvenlik Açığı
Abd Mahkemesinden Kaşıkçı Kararı
Abd Mahkemesinden Kaşıkçı Kararı
Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in Evine Operasyon
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in Evine Operasyon

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim