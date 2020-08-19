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Berlin\'de Bir Kişi Otobanda Çok Sayıda Kazaya Neden Oldu, Savcılık \'islamcı Eylem\' Dedi

Berlin, 19 Ağustos 20 (.): Almanya\'nın başkenti Berlin\'de bir kişinin arabasıyla otobanda kasıtlı bir biçimde birden fazla kazaya neden olduğu bildirildi. Kazalarda 3\'ü ağır 6 kişi yaralanırken savcılık eylemin

19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:11
Berlin\'de Bir Kişi Otobanda Çok Sayıda Kazaya Neden Oldu, Savcılık \'islamcı Eylem\' Dedi
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Berlin, 19 Ağustos 20 (.): Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin arabasıyla otobanda kasıtlı bir biçimde birden fazla kazaya neden olduğu bildirildi. Kazalarda 3'ü ağır 6 kişi yaralanırken savcılık eylemin "İslamcı amaç" taşıdığını açıkladı.

Savcılık, Berlin'den geçen otobanda salı akşamı yaşanan olaya ilişkin açıklamalar yaptı. 

Savcılık yapılan soruşturma sonucu, kazaların kasıtlı ve İslamcı bir motivasyonla yapıldığının tespit edildiğini belirtti. Detayların gün içinde yetkililerce açıklanacağı ifade edildi.

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Yerel medyada yer alan haberlerdeyse, kazalara sebep olan kişinin 30 yaşında bir Iraklı olduğu bilgisi yer aldı. Şahsın diğer arabalara ve motosikletlere kasıtlı bir biçimde çarptıktan sonra aracından çıkarken tekbir getirerek bağırdığı bildirildi.

Bild gazetesi görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, şahsın "Kimse yaklaşmasın yoksa hepiniz ölürsünüz" şeklinde bağırdığını ve çevredekileri patlayıcı cihaz tutmakla tehdit ettiğini yazdı.

Şahsın olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındığı açıklandı.

Polis, olay yerini trafiğe kapatarak şahsın otomobilindeki şüpheli kutuları incelemeye aldı.

(EURONEWS/FEZ)
 

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