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Berlin'deki Libya Konferansı'nda kapsamlı plan konusunda uzlaşıldı

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferansta kapsamlı plan konusunda anlaşmaya varıldı.

Berlin'deki Libya Konferansı'nda kapsamlı plan konusunda uzlaşıldı

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferansta kapsamlı plan konusunda anlaşmaya varıldı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 08:08
Berlin'deki Libya Konferansı'nda kapsamlı plan konusunda uzlaşıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

MERKEL: "KAPSAMLI BİR PLAN KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenliyor.

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Merkel, burada yaptığı konuşmada, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi." dedi.

GUTERRES: "ASKERİ KOMİTEYİ CENEVRE'DE TOPLAYACAK DURUMA GELDİK"

BM Genel Sekreteri Guterres de yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Guterres, toplantıya katılan tüm tarafların ateşkesi destekleme taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Son Güncelleme: 20.01.2020 11:35
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