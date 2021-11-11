banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
Dün 11 tane yangın çıktı
1 günde 11 yangın!
YÖDAK’ta taht kavgaları…
YÖDAK’ta taht kavgaları…
Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı
Fırtınanın etkisindeyiz!
banner404

Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu

Fransa tarafından 129 yıl önce Benin'den kaçırılan tarihi eserler başkent Kotonu'ya ulaştı.

11 Kasım 2021 Perşembe 10:15
Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu

Fransa'nın Benin'e iade ettiği 26 parçalık sanat eserleri, Kotonu Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Patrice Talon tarafından özel törenle teslim alındı.

Törende, siyasiler, dini ve askeri yetkililerin yanı sıra birçok davetli yer aldı.

Eserler, 15 Ocak 2022'den başlayarak 2 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret edilebilecek, ardından sömürgecilik döneminde köle ticaretinin yapıldığı Ouidad kentindeki Kölelik Müzesi'ne taşınacak.

Yaklaşık 2 yıl burada kalacak eserler, kalıcı olarak Abomey'de inşa edilecek Amazonlar Destanı ve Dahomey Kralları Müzesi'nde sergilenecek.

 7 GÜNDE 15 BİN ZİYARETÇİ

Benin, Ağustos 2016'da bu eserlerin iadesi için resmi talebini Fransa'ya iletmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım 2017'de Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya gerçekleştirdiği ziyarette, eserlerin iadesi sözünü vermişti.

banner341
Abomey Sarayı'ndan 1892'de kaçırılan ve Kral Behanzin'in hazinesinde yer alan 26 parça, 2003'ten beri Paris'teki Quai Branly-Jacques Chirac Müzesi'nde sergileniyordu.

Eserler, Benin'e gönderilmeden önce 7 günde 15 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilciliğine göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ila 6 bin eser bulunuyor.

 FRANSA'DA AFRİKA'YA AİT YAKLAŞIK 90 BİN TARİHİ ESER VAR

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 döneminde kaçırılmış sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirdeki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

banner360
Son Güncelleme: 11.11.2021 12:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekvador'da hükümet ile yerlilerin ilk tur görüşmesinden sonuç çıkmadı
Ekvador'da hükümet ile yerlilerin ilk tur görüşmesinden sonuç çıkmadı
Abbas: “İşgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vakti geldi"
Abbas: “İşgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vakti geldi"
Spacex, “crew-3“ uçuşuyla 4 astronotu daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı
Spacex, “crew-3“ uçuşuyla 4 astronotu daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı
Küba, Facebook'u ülkedeki muhaliflere yardım etmekle suçladı
Küba, Facebook'u ülkedeki muhaliflere yardım etmekle suçladı
AB, Belarus'a yaptırımları genişletecek
AB, Belarus'a yaptırımları genişletecek
ABD ile Çin iklim konusunda anlaşma yaptı
ABD ile Çin iklim konusunda anlaşma yaptı
Google'a 2,42 milyar euroluk ceza
Google'a 2,42 milyar euroluk ceza
Apple'ın kurucularının 1976'da ürettiği bilgisayar 400 bin dolara satıldı
Apple'ın kurucularının 1976'da ürettiği bilgisayar 400 bin dolara satıldı
Pfizer-Biontech, 3. doz aşının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
Pfizer-Biontech, 3. doz aşının ABD'deki tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
Fransa nükleer santral inşa edecek
Fransa nükleer santral inşa edecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim